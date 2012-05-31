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Жители Дальнегорска покидают свой город

31 Мая 2012, 03:42 | Приморье

16 дальнегорских семей получили сертификаты на приобретение жилья в теплых краях.

16 семей, жителей Дальнегорского городского округа, реализовали свое право на получение жилищной субсидии в соответствии с ФЗ№ 125 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Теперь они смогут переехать в местности с более комфортными условиями проживания. Сертификаты дают право приобрести жилье на выбранных для переселения территориях.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» администрация Дальнегорского городского округа формирует списки граждан, получателей сертификатов (субсидий) на приобретение жилья категориям граждан, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с ФЗ от 25 октября 2002 года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим их районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

В список граждан на получение субсидии в 2012 году были включены 407 семей, в том числе: 80 семей, в которых имеются инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 303 семьи, в составе которых есть пенсионеры с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 24 - работающих граждан с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В 2012 году субсидии (сертификаты на приобретение жилья) получили 16 семей инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Общая сумма стоимости выданных сертификатов составила 24 619 671 рубль. Основным местом переселения граждан выбрана территория Приморского края, только 1 семья изъявила желание и получила субсидию для переезда в Хабаровский край.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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