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Чистых рек в Приморье практически не осталось
Сотрудники Примгидромета не рекомендуют жителям купаться в реках Раздольной, Рудной и Кневичанке. Мертвыми считаются реки в Арсеньеве и Спасске-Дальнем.
Об этом в пятницу рассказала гидрохимик Лаборатории мониторинга загрязнения поверхностных вод суши Примгидромета Елена МОЛОКОЕДОВА. Реки подразделяются по классам качества воды, среди которых условно чистые, слабо загрязненные, загрязненные, грязные и очень грязные. «К сожалению, в Приморье второго класса практически нет, но есть класс 3А – умеренно-загрязненные», - говорит гидрохимик.
Загрязнение происходит из-за неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, которые напрямую сбрасываются в водоемы. Нельзя не вспомнить о том, что в последнее время выросло количество частных предприятий, которые ни за что не отвечают. Сейчас государство взяло ситуацию в свои руки, теперь предприятия должны оформлять разрешение на водопользование.
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