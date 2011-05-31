Чистых рек в Приморье практически не осталось

Сотрудники Примгидромета не рекомендуют жителям купаться в реках Раздольной, Рудной и Кневичанке. Мертвыми считаются реки в Арсеньеве и Спасске-Дальнем.

Об этом в пятницу рассказала гидрохимик Лаборатории мониторинга загрязнения поверхностных вод суши Примгидромета Елена МОЛОКОЕДОВА. Реки подразделяются по классам качества воды, среди которых условно чистые, слабо загрязненные, загрязненные, грязные и очень грязные. «К сожалению, в Приморье второго класса практически нет, но есть класс 3А – умеренно-загрязненные», - говорит гидрохимик.

Загрязнение происходит из-за неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, которые напрямую сбрасываются в водоемы. Нельзя не вспомнить о том, что в последнее время выросло количество частных предприятий, которые ни за что не отвечают. Сейчас государство взяло ситуацию в свои руки, теперь предприятия должны оформлять разрешение на водопользование.