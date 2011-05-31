В Надеждинском районе продолжается строительство электроподстанций

Продолжаются работы по строительству подстанций в Надеждинском районе «Казармы» и «Пушкинская», предназначенных для электроснабжения насосных станций водозабора «Пушкинская депрессия».

Подрядная организация выполняет работы по графику и, по оценкам энергетиков, в ближайшее время подстанция «Казармы» будет введена в работу. Станции очень важны для краевого центра и будущей инфраструктуры на острове Русский.