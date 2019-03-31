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Дети войны дождались поддержки

31 Марта 2019, 18:15 | Приморье

Более 97 тысячам приморцев компенсировали расходы на коммунальные услуги

В бюджете Приморского края предусмотрено отдельное финансирование на реализацию закона о «детях войны». В частности, на компенсацию расходов этой категории граждан на коммунальные услуги из средств краевого бюджета направлено 79 миллионов рублей.

Как подчеркнули в департаменте труда и социального развития Приморья, сегодня в крае к «детям войны» относятся 97 тысяч приморцев, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Почти 16 тысяч из них раннее не являлись льготниками и не получатели никаких выплат и компенсаций.

«С появлением нового закона эти пенсионеры получили возможность компенсировать на 100% расходы за капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере 50%», – уточнили в ведомстве.

Для пенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления, предусмотрели ежегодную компенсацию расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки. Можно компенсировать и расходы на приобретение бытового газа в баллонах.

«Обязательное условие – отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, взноса на капремонт или наличие соглашения по погашению этой задолженности», – напомнили специалисты.

Кроме мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере для «детей войны» предусмотрены денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. Законодательно также закреплены льготы по транспортному налогу, а также право на первоочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Получить полную информацию по теме граждане, которые ранее не имели льготного статуса, могут в «единых окнах» или МФЦ по месту жительства. С заявлением к специалистам придется обратиться и льготникам, если они хотят изменить способ компенсации взноса за капремонт (для «детей войны» она предусмотрена в размере 100%).

«Прежде пенсионер с льготным статусом получал компенсацию по факту оплаты взноса за капремонт. Сейчас у этой категории есть возможность получать квитанции с нулевой оплатой. Нужно написать соответствующее заявление, и компенсация будет сразу уходить на счет организации», – пояснила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Адреса и телефоны отделов приема Приморского центра социальной поддержки размещены на сайте департамента труда и социального развития.

Напомним, инициатором закона «о детях войны» выступил Губернатор Приморья Олег Кожемяко. По данным департамента, дополнительную поддержку по новому закону получат более 105 тысяч жителей края. На выплаты и компенсации в бюджете края предусмотрели почти 490 миллионов рублей.

Подать документы на оформление льгот можно в течение трех лет, при том, что предоставляться они будут с даты начала реализации закона.

Добавим, поддержка граждан пожилого возраста – одно из важнейших направлений политики, проводимой в регионах по поручению Президента России Владимира Путина и в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Также «Старшее поколение» – один из пяти разделов национального проекта «Демография», который реализуется в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кожемяко  программа  жкх  поддержка  дети войны 



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