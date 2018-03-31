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Награды нашли победителей фестиваля мультипликации "Мир на ладони" в Приморье
Компания «МегаФон» наградила авторов лучших работ Приморского регионального конкурса детского мультипликационного кино «Мир на ладони» в номинации «Современные технологии – наши помощники». На конкурс в этой номинации было прислано несколько десятков работ в самых различных жанрах, а победителем стал анимационный фильм «Вам письмо».
Конкурс детского мультипликационного кино «Мир на ладони» только начал отсчет своей истории, он проводится впервые, но интерес среди ребят, увлекающимся созданием собственных мультфильмов, он вызвал большой. Среди участников – юные мультипликаторы из Владивостока, Артема, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Дальнереченского района, а также из Амурской области. Организаторы конкурса - школа-интернат для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – главными его задачами считают развитие детского творчества в области информационных технологий и создание условий для реализации потенциала современных школьников в области мультипликации.
Партнером конкурса выступила компания «МегаФон», учредив специальную номинацию «Современные технологии – наши помощники». Безусловным победителем в этой номинации стала работа «Вам письмо». Двухминутный мультфильм школьника из Владивостока Антона Курашкевича (студия анимации «Ирбис») рассказывает о том, как современные средства связи меняют скорость коммуникации и сам мир вокруг нас.
Лауреатами конкурса в этой номинации стали также анимационные фильмы «Как правильно использовать телефон» - коллективная работа студии «Ручеек» Дворца детского творчества г. Владивостока и «Спасти пришельца», созданный творческой группой «Бумажный самолетик» мультстудии ШИОД ВГУЭС. На торжественной церемонии подведения итого конкурса, прошедшей накануне, все победители получили грамоты и подарки от оператора.
«Современные телекоммуникационные технологии действительно помогают всем нам жить и проявлять лучшие качества, -- говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Принимая решение стать партнерами конкурса «Мир на ладони», мы надеялись, что юным аниматорам будет интересно поразмышлять на эту тему и раскрыть ее средствами анимации. Судя по большому количеству присланных работ, мы не ошиблись. Поздравляем победителей и надеемся, что у конкурса впереди – большая счастливая судьба».
«Современные технологии дают детям огромные возможности для творческой реализации, -- отмечает Татьяна Волкова, руководитель оргкомитета конкурса, руководитель мультстудии школы-интерната для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина. – Если раньше создание анимационного фильма было делом исключительно взрослых, специально обученных людей, обладающих дорогой громоздкой техникой, то сегодня свой «мультик» может сделать даже дошколенок, причем такой способ творческого самовыражения становится все более и более популярным. И мы рады, что наше желание создать конкурс, который является площадкой для предъявления результатов детского анимационного творчества, было поддержано. Любой мультфильм – это прежде всего фильм, а у фильма должны быть зрители!»
Фото Виктора Буквецкого.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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