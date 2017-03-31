Приморский край совершил прорыв в развитии государственно-частного партнерства

Приморье стало одним из лидеров среди субъектов ДФО в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и теперь занимает в нем четвертую позицию. Регион совершил самый настоящий прорыв, поднявшись с 74 на 48 место в общероссийском рейтинге, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сразу 26 пунктов в рейтинге край добавил благодаря активной работе в сфере приведения в соответствие новому федеральному законодательству региональной и муниципальной нормативно-правовой базы.

«Для дальнейшего прогресса в сфере ГЧП Приморье ставит перед собой задачу и дальше комплексно развивать институциональную среду, совершенствовать нормативно-правовую базу, нарабатывать опыт реализации проектов государственно-частного партнерства», – сообщили специалисты отдела по развитию ГЧП Инвестагентства.

Методика рейтинга учитывается Правительством РФ при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов территорий. Также рейтинг по ГЧП является составной частью Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах.

Справочно: третий ежегодный «Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 2014-2015» был подготовлен Министерством экономического развития РФ и Центром развития государственно-частного партнерства при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

При составлении рейтинга учитывались несколько параметров: развитость институциональной среды, опыт реализации проектов ГЧП, инвестиционная привлекательность региона. Всего было проанализировано 586 проектов (для сравнения в 2014 году – 131 проект), находившихся на различных стадиях – от инициирования до эксплуатации объекта.