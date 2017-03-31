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Во Владивостоке состоятся матчи полуфинала футбольного турнира "Будущее зависит от тебя"

31 Марта 2017, 16:28 | Приморье

3 апреля во Владивостоке пройдет полуфинал ХII открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов  «Будущее зависит от тебя», который проводится компанией «МегаФон» и благотворительным фондом «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. Ребята из детских домов Дальнего Востока и Восточной Сибири будут сражаться за право выйти в финал чемпионата, который по традиции состоится в Сочи c 24 по 28 мая 2017 г. Победителям финальных игр достанется главный приз – поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».


 

В ХI Соревнованиях «Будущее зависит от тебя» в 2016 году участвовали более 5 000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет чемпионат охватил свыше 30 000 детей из более чем 3 500 команд. Это единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми.

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири турнир проводится с 2009 года. В этом году в отборочных матчах сразились 72 команды – почти 600 детей из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия).

3-5 апреля на поле спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) лучшие из них разыграют главный приз – путевку на финальные игры в г. Сочи.

«За время проведения турнира «Будущее зависит от тебя» на Дальнем Востоке в нем приняли участие тысячи детей из детских домов и школ-интернатов, - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – К играм с самого начала учебного года готовятся и воспитанники детских домов, и их тренеры, педагоги, воспитатели. Соревнования помогают юным спортсменам поверить в себя, воспитывают командный дух, дарят новые знакомства со сверстниками, которые, так же, как и они, влюблены в футбол. В этом году в полуфинале примут участие 16 команд. Уверена, что всем участникам эти игры подарят новые яркие впечатления и  запомнятся как большой праздник спорта и дружбы».

Среди информационных партнеров соревнований – телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат», информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт», которое входит в структуру МИА «Россия сегодня».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: будущее зависит от тебя  Мегафон 



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