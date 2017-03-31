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Развитию острова Русский мешают военные секреты

31 Марта 2017, 15:56 | Приморье

Концепция развития острова Русский разработана по поручению полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По мнению администрации Приморского края, реализация концепции позволит наконец «рассекретить» перспективную территорию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В течение 10 лет остров Русский превратится в ведущий научно-образовательный, исследовательский и технологический кластер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно концепции, разработанной Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, реализация проектов будет вестись в два этапа: первый – с 2017 по 2022 годы, второй – с 2023 по 2027 годы, и принесет территории не менее 50 миллиардов рублей частных инвестиций.

Строительство современной транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры создаст благоприятные условия для инвестиционной и хозяйственной деятельности, кроме того, концепция учитывает геополитический, природный и рекреационный потенциал острова Русский.

«В рамках создания научно-технологического кластера на острове планируется строительство второй очереди кампуса ДВФУ общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров, и технопарка, в том числе детского, с акцентом на морскую робототехнику. На острове также планируется построить такие объекты федерального значения, как Центр ядерной медицины, Алмазный центр и Инженерный центр Дальневосточного центра судоремонта и судостроения, Морской биотехнопарк “Островной”, который при выходе на максимальную мощность будет поставлять до трех миллионов тонн морского биологического сырья для последующей глубокой переработки», – говорится в документе.

По мнению разработчиков проекта, за несколько лет остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР. Концепцией развития острова предусмотрено строительство Центра международного сотрудничества, который станет новой площадкой для проведения Восточного экономического форума. Такая инфраструктура вкупе с кампусом ДВФУ сделает территорию центром конгрессно-выставочной деятельности России в АТР.

Однако на сегодняшний день активно используется только около 30% площади острова, в основном – территория полуострова Саперный. По мнению вице-губернатора Приморья Эдуарда Портнова, утверждение концепции развития острова Русский позволит наконец «рассекретить» перспективную территорию для ее полноценного развития. 

«На сегодняшний день самый острый вопрос, который мешает развивать территорию, интерес к которой проявляют многие российские и иностранные инвесторы – это то, что вся территория острова находится в запретной зоне военного объекта – Владивостокского лесничества Министерства обороны. Это подразумевает, в том числе, запрет на новое капитальное строительство. Согласно концепции, в ближайшие годы на Русском появится множество важнейших объектов, будет создано не менее 7 тысяч рабочих мест, не считая сотрудников Дальневосточного федерального университета, и нам необходимо создать для них комфортные условия для жизни и отдыха. Создать перспективный план развития территории с учетом ее комплексного освоения. Решение земельного вопроса позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи», – подчеркнул заместитель главы региона.

По мнению вице-губернатора Приморья Евгения Полянского, особого внимания заслуживает рекреационный ресурс территории.

«Это одна из самых привлекательных сторон проекта. Часть территории относится к охранным зонам памятников природы, остров Русский славится своим богатым растительным и животным миром, многие виды занесены в Красную книгу России и Приморья. Живописные бухты благоприятны для пляжного отдыха. При развитии территории необходимо сохранить уникальную экосистему Русского. Кроме того, на острове расположены такие значимые объекты показа, как Приморский океанариум и форты Владивостокской крепости. Создание необходимой туристской инфраструктуры, предусмотренное концепцией, в том числе для развития круизного туризма, позволит рассчитывать как минимум на миллион туристов ежегодно», – отметил он.

В качестве базового варианта разработчиками концепции рассматривается наделение территории острова статусом ТОР. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно отмечал, что в развитии территории острова Русский необходимо делать акцент на научно-технологическое направление, а статус ТОР придаст проекту ускоренное развитие.

«У ТОР “Остров Русский”, на мой взгляд, самая сложная задача из всех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Развитие науки и высоких технологий всегда требует серьезных финансовых и интеллектуальных вложений, исследовательские центры должны быть интегрированы в мировую систему образования. Необходимо все сделать качественно. Но в результате этот проект может стать ведущим научно-исследовательским кластером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Приморье, по праву, – краем инновационных технологий», – подчеркнул глава Приморья.

Отметим, концепция развития территории острова Русский будет синхронизирована с генеральным планом Владивостокской агломерации и мастер-планом по улучшению городской среды, разрабатываемым японскими партнерами. Детали проекта обсудят сегодня, 31 марта, на заседании российско-японской рабочей группы в Токио.

Фото Андрея САВИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: инвестиции  Русский  минобороны  план  полпред  АТР  Трутнев  развитие  рекреация 



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Комментарии

  • Гость18:07, 31.03.2017#

    Поделить оставшуюся землю мешают военные. . .

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