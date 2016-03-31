Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток приступает к весенней уборке
С 4 апреля во Владивостоке стартует ежегодный двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий - дорог, тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов и придомовых территорий. А 23 апреля жителей краевого центра приглашают поучаствовать в общегородском субботнике, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Традиционно участие в весенней «помывке» города примут сотрудники профильных организаций, таких как дорожные службы; управляющие компании и компании, специализирующиеся на вывозе мусора; транспортные предприятия, учреждения образования, культуры и здравоохранения. Но навести порядок на своих территориях обязаны и предприятия всех форм собственности, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ и т.д.
Отметим, что к уборке городских территорий муниципальные предприятия приступили еще неделю назад, не дожидаясь старта двухмесячника. Так, дорожные службы очищают магистрали, тротуары, склоны, лестницы, остановки общественного транспорта, а также убирают мусор и старую траву в скверах и парках.
Бригады рабочих занимаются помывкой остановочных павильонов и их очисткой от несанкционированной рекламы. Большинство из них выполнены из стекла и чаще всего «страдают» от расклейщиков рекламы: разноцветных листовок, плакатов, объявлений и афиш. И если расклейка объявления занимает всего несколько секунд, то очистка одного остановочного павильона - более часа.
В настоящее время работы по помывке и очистке остановочных павильонов ведутся на ул. Алеутской, а также от центральной площади до «Фабрики «Заря» в обоих направлениях.
Аналогичной работой вынуждено заниматься и МУПВ «ВПЭС», работники которого очищают от рекламных объявлений опоры освещения.
Двухмесячник по очистке городских территорий продлится до 29 мая, а 23 апреля горожан приглашают принять участие в общегородском субботнике, наведя порядок около своего дома. Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует уже долгие десятилетия. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а материалы уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявки и за средства жильцов. Отметим, что ежегодно в субботниках принимают участие более 200 тысяч человек.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- В Приморье управляющая компания заплатит штраф за деревья на лоджии
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
- Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
Новости раздела
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста