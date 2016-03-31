Владивосток приступает к весенней уборке

С 4 апреля во Владивостоке стартует ежегодный двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий - дорог, тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов и придомовых территорий. А 23 апреля жителей краевого центра приглашают поучаствовать в общегородском субботнике, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Традиционно участие в весенней «помывке» города примут сотрудники профильных организаций, таких как дорожные службы; управляющие компании и компании, специализирующиеся на вывозе мусора; транспортные предприятия, учреждения образования, культуры и здравоохранения. Но навести порядок на своих территориях обязаны и предприятия всех форм собственности, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ и т.д.

Отметим, что к уборке городских территорий муниципальные предприятия приступили еще неделю назад, не дожидаясь старта двухмесячника. Так, дорожные службы очищают магистрали, тротуары, склоны, лестницы, остановки общественного транспорта, а также убирают мусор и старую траву в скверах и парках.

Бригады рабочих занимаются помывкой остановочных павильонов и их очисткой от несанкционированной рекламы. Большинство из них выполнены из стекла и чаще всего «страдают» от расклейщиков рекламы: разноцветных листовок, плакатов, объявлений и афиш. И если расклейка объявления занимает всего несколько секунд, то очистка одного остановочного павильона - более часа.

В настоящее время работы по помывке и очистке остановочных павильонов ведутся на ул. Алеутской, а также от центральной площади до «Фабрики «Заря» в обоих направлениях.

Аналогичной работой вынуждено заниматься и МУПВ «ВПЭС», работники которого очищают от рекламных объявлений опоры освещения.

Двухмесячник по очистке городских территорий продлится до 29 мая, а 23 апреля горожан приглашают принять участие в общегородском субботнике, наведя порядок около своего дома. Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу существует уже долгие десятилетия. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а материалы уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявки и за средства жильцов. Отметим, что ежегодно в субботниках принимают участие более 200 тысяч человек.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.