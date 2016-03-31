Облик Владивостока требует санации

Стены и фасады краевого центра ждут ремонта и сноса

Владивосток должен безумно восхищать миллионы туристов, которых он радушно собирается в ближайшие сто лет принимать на своих улицах и площадях, на широких шелковых пляжах, ничуть не воняющих сточными водами, на экзотических островах, в музеях и в театрах с их экспозициями и постановками, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Но особенно мы, жители города, должны будем поражать своих гостей великолепием исторического центра города, в котором уже сегодня тесно переплелись в любовной игре будущее и прошлое его архитектуры, где транспорт ХХI века гармонично делит дороги и тротуары с вежливыми пешеходами, где эстетический экстаз бытия достигает наивысшей своей точки, и ничто не должно заставить его упасть ничком. Достаточно надеть розовые очки, и все это станет – рукой подать.

Каюсь, иногда я немного приукрашиваю нашу действительность, пытаюсь заставить себя смотреть на Владивосток более позитивно, чем он того стоит. Но ведь это только из слепой любви к нему!

Однако иногда, в дурном настроении, сильно трезво взглянув на стены города, я почему-то замечаю, что они не идеальны, что время их подтачивает и обрушивает, что люди, проходя мимо них, рискуют оказаться под ними, что по некоторым объектам плачет бульдозер, а в отношении других чешутся руки мастеров реставрации, но не поднимаются сделать свой гражданский подвиг бесплатно.

Зрение иногда подводит, заставляя видеть миражи, однако фотоаппарат беспристрастно фиксирует, что перед нами реальные руины, живые, но подраненные объекты, вопиющие о ремонте или же о каком-то ином достойном решении их судьбы. На самом деле, их достаточно много. Отмечу, что на этих снимках результат фотосессии всего одной экскурсии по городу, в которой зафиксировать этот бардак было отнюдь не главной моей целью.

И как не бардаком назвать то, что фуникулер в минувшем году простоял на профилактике и ремонте несколько месяцев, а подлечить фасад верхней станции не смогли!? Или – прекрасный исторический ансамбль оригинальных зданий на ул. Пушкинской, 33-35, фасады которых уже не один год опасно рассыпаются! А каким может быть настроение роженицы, выглядывающей из окон краевого роддома и видящей руины бывшего офтальмологического отделения краевой больницы!? Конечно, романтическое панно частично сглаживает неприятное впечатление. Однако оно появилось относительно недавно, а здание в таком виде стоит уже не один год.

Здание на ул. Семеновской, 1 частично уже снесли, но другая его часть все еще остается и служит немым укором, что ни отреставрировать, ни уничтожить его так толком и не смогли. Не решились. Ни один дипломный проект, защищенный по реставрации этого объекта молодыми архитекторами и дизайнерами, так и не был востребован, а жалкие гроши, которые требовались для такой реставрации, наши жадные олигархи предпочли прокутить в загранице, нежели вдохнуть новую жизнь в этот исчезающий объект.

Надо отдать должное, что во Владивостоке ежегодно ремонтируются сотни фасадов зданий и сооружений. Но ведь даже самый прекрасный городской пейзаж, просящийся в объектив туриста или коренного жителя, может испортить фотографию какой-нибудь мерзкой деталью. И никакие объяснения такого рода, что «собственник – жадина» или «в бюджете не нашлось денег», не могут быть оправданием, что некоторые детали «умирания города» не убираются из его облика десятками лет. И умирающие объекты своим похоронным видом отравляют живую городскую плоть.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.