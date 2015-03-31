Патриотическую акцию "Эстафета - памяти" - "Связь поколений" проводит "Ростелеком" во Владивостоке

ОАО «Ростелеком» совместно с инициативной группой Владивостока проводит патриотическую акцию «Эстафета – памяти» - «Связь поколений». Акция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.

В рамках акции с марта по май 2015 года в музейно-выставочном центре истории связи будут проходить встречи учащихся и студентов с ветеранами – связистами Приморского края.

31 марта учащиеся Политехнического лицея Дальневосточного Федерального университета встретились с ветераном Великой Отечественной войны Никитиным Борисом Алексеевичем и ветераном связи Головиной Людмилой Васильевной. Они поделились воспоминаниями о своей боевой молодости в годы войны, а также о своем вкладе в восстановление и развитие телефонной связи Владивостока в послевоенный период.

«От воспитания детей зависит наше будущее, и мы с удовольствием проводим мероприятия по патриотическому воспитанию. Цель подобных акций рассказать молодому поколению, что Победа в Великой Отечественной войне была не случайной, ковали победу все вместе: и взрослые, и дети. Наша задача сегодня - сохранить память о событиях тех лет для будущих поколений», - говорит куратор музея Борис Василькевич.

Для посетителей музейно-выставочного центра также проводятся экскурсии. Борис Василькевич в ходе экскурсии знакомит гостей с фотовыставкой «Связисты Приморья - участники Великой Отечественной войны», а также демонстрирует средства связи, которые использовались во время войны - полевыми телефонами, радиостанцией, военным коммутатором и телефонными катушками. Посетители музея могут прослушать позывные сигналы московского радио и речь Юрия Левитана о нападении Германии на Советский Союз.

«Я впервые посетила музей связи. Узнала много нового, особенно интересно было послушать о средствах связи, которые использовались во время войны. Мы понимаем, насколько было трудно в то время, и мы не должны забывать об этом», - делится впечатлениями ученица 7 класса Глория Кошман.

«Очень понравилась экскурсия. Больше всего запомнились воспоминания Бориса Алексеевича о службе в авиации Тихоокеанского флота и Людмилы Васильевны о том, как развивалась телефонная связь во Владивостоке. Спасибо нашим дедушкам за то, что мы сейчас живем в мирное время!», - говорит ученица лицея Николь Жеребцова.

Музейно-выставочный центр истории связи расположен по адресу: ул. Светланская, 57 (ост. Лазо). Режим работы: с 08:00 до 17:00. Запись на групповые экскурсии проводится по телефону (423) 240-60-58.

IV Ежегодный Всероссийский конкурс «Технологии для жизни - интернет со скоростью света!». «Ростелеком» приглашает региональных журналистов и представителей соцмедийного сообщества принять участие в конкурсе на лучшие материалы в региональных средствах массовой информации по темам развития инновационных технологий и сервисов, а также их применения в разных сферах жизни общества. Конкурс проводится с 2011 года и ежегодно собирает не менее 400 работ представителей медиа со всех регионов страны. Ознакомиться с условиями конкурса, а также отправить заявку на участие можно на сайте www.smi.rt.ru

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

На фото: Куратор музея Борис Василькевич проводит экскурсию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.