Челябинцы хотят продать вертолет бывшего губернатора властям Приморья

Правительство Челябинской области выставило на продажу вертолет Bell-429 бывшего губернатора Михаила ЮРЕВИЧА, который они посчитали слишком тяжким бременем для казны. Стартовая цена вертолета составляет 240 млн. руб., однако эксперты считают, что машина может быть продана лишь за 100 млн. руб. и только российскому покупателю. В этой связи челябинцы рассчитывают на власти Приморья, которые собираются покупать вертолет для санитарной авиации.

Как сообщает портал «Ура.ру», вертолет Bell 429, приобретенный три года назад за 289 млн. руб. для нужд экс-губернатора Михаила Юревича и его чиновников, медиков и МЧС, был включен в план приватизации областного имущества на текущий год.

По словам главы кабмина Сергея Комякова, торги пройдут в форме аукциона со стартовой ценой ориентировочно в 240 млн. руб. Планируется, что воздушное судно будет продано в апреле—июне. Точную дату аукциона объявят после оценки вертолета специалистами. Коммерческие предложения о приобретении летательного аппарата ранее были разосланы 200 предприятиям и заинтересовали 10 компаний. Между тем, эксперты челябинского интернет-портала «Первый новостной» высказали предположение, что в покупке Bell заинтересованы власти Приморья. Эксперты считают, что вертолет Bell 429 может быть продан только в три раза дешевле начальной стоимости, примерно за 100 млн. руб.

Как отмечает «Первый новостной», покупка воздушного судна иностранцами маловероятна - за границей не любят покупать машины после эксплуатации в России. А в нашей стране спрос на такой летательный аппарат вполне может быть. Тем более что по состоянию на 17 февраля 2014 года было выполнено трехгодовое техническое обслуживание вертолета, а также периодическое техническое обслуживание по форме 400 часов

— Машина востребована, ее реально продать. Ее может купить глава другого региона либо какая-то частная компания. На сегодняшний день владельцами таких вертолётов преимущественно являются компании из московского региона. Ведутся разговоры о покупке двух таких машин на Дальнем Востоке для медицины катастроф, — пояснил коммерческий директор «Уральской вертолётной компании» Алексей МИХАЙЛОВ.

Правда, в Челябинске не учли, что приморским властям нужен новый вертолет 2014 года выпуска и совсем другой модели – Bell-407GX. В январе сообщалось, что краевое предприятие "Пластун-Авиа" в Приморье планирует направить 645 млн рублей на оказание услуг по лизингу двух вертолетов Bell 407GX, относящихся к нему запчастей и оборудования. Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупки, оба вертолета должны быть 2014 года выпуска и ранее не использованными. Передача машин в лизинг должна состояться до 31 июля 2014 года, после чего суда будут предоставлены в субаренду частному предприятию из Артема – ООО "Гранат".

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.