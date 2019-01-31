Приморье осваивает "универсального мобильного помощника"

В Приморском крае продолжается реализация проекта «Универсальный мобильный помощник», в рамках которого люди с нарушенным зрением учатся пользоваться смартфонами и осваивают программы, облегчающие жизнь инвалидов по зрению. Недавно специалисты Приморской краевой библиотеки для слепых вернулись из Дальнегорска, где провели для незрячих обучающие тренинги по использованию современных гаджетов.

«Универсальный мобильный помощник» - проект, который реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с «МегаФоном» и некоммерческими организациями инвалидов. Изначально в нем принимали участие 12 регионов страны, но в конце прошлого года география проекта увеличилась до 24 регионов, в число которых вошло и Приморье.

Основная цель инициативы - помочь слепым и слабовидящим научиться использовать все возможности смартфона, с тем, чтобы он стал полноценным помощником для человека с нарушенным зрением. Здоровые люди зачастую не знают, насколько полезен может быть смартфон инвалидам по зрению: кроме большого количества стандартных программ, которые вполне могут повысить качество жизни слабовидящего, существует немало специализированных приложений, разработанных целенаправленно для людей с этими проблемами. Среди них – программы по сопровождению незрячих, навигации, определению номинала денежных банкнот и многие другие. Но проблема в том, что со всеми этими программами недостаточно или вовсе незнакомы люди, которым они предназначены.

В Приморье обучение в рамках проекта проводит Сергей Касьмин, сотрудник краевой библиотеки для слепых, инвалид 1-й группы по зрению. Недавно он вернулся из очередной поездки по краю, из города Дальнегорска.

«Зачастую информация о программах, которые могут способствовать адаптации незрячих, является для них настоящим открытием. – говорит Сергей, - так было и на этот раз. Большинство тех, кто пришел на занятия, не имели даже простейших навыков – использования диктофона, поиска аудиокниг в онлайн-библиотеке, общения посредством Скайпа. И все это мы освоили с нашими учениками. А самыми востребованными в изучении оказался сервис «Сбербанк онлайн» и специализированная программа EYE-D, которая дает возможность слабовидящему человеку распознавать плоскопечатный текст и свободнее ориентироваться на местности. «Универсальный мобильный помощник» будет способствовать освоению всех возможностей современных сенсорных телефонов инвалидами по зрению и из других городов и районов Приморья».

Проект продлится до конца февраля 2019 года и завершится Всероссийским конкурсом среди незрячих пользователей мобильной техники «Словом и жестом». Обучающие тренинги пройдут в Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Владивостоке. Безлимитный мобильный интернет для проекта предоставила компания «МегаФон».

«Сегодня мы живем в цифровом мире, и мобильный интернет «забрался» даже в самые отдаленные уголки нашей страны, - продолжает Сергей. - В больших городах, в «глубинке» ли – везде, благодаря «цифре», жизнь инвалидов по зрению должна стать более комфортной и насыщенной. И качественная связь от оператора - залог этих изменений. Благодаря ей, современным разработкам и новейшим реабилитационным технологиям, доступная среда для людей с ограничениями должна становиться реальностью».