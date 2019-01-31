В Приморье построят новую автотрассу

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости строительства подъездной дороги к Находке от трассы, соединяющей города Артем, Находка и порт Восточный в Приморском крае, сообщает газета «Золотой Рог».

В рамках реализации проекта будет построена подъездная дорога к Находке с целью транспортного обеспечения новой территории опережающего развития ТОР "Нефтехимический".

Длина новой автотрассы составит более 15 километров: она начнется на пересечении улицы Пограничная и объездной дороги Находки, а закончится в месте слияния с трассой Артем – Находка – порт Восточный.

Дорогу обустроят светофорами, металлическим барьерным ограждением, сигнальными столбиками и автобусными остановками, рядом с которыми построят освещенные наземные пешеходные переходы. Продуманы и меры обеспечения безопасности для маломобильных групп населения. Одновременно с обустройством дороги произведут рекультивацию прилегающих участков земли и возведут два моста – через реку Литовка и ручей Лебединая падь.

Существующие участки местных дорог и улиц, которые будут использованы при строительстве, но находятся в аварийном состоянии, будут восстановлены.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.