www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.29 р. 100 JPY: 51.76 р.
EUR: 69.54 р. 10 CNY: 88.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий

31 Января 2018, 16:04 | Приморье

Такой результат подписной кампании на первое полугодие 2018 года, проводимой Почтой России совместно с российскими издательствами.

Одним из новшеств подписной компании стала адаптация сайта podpiska.pochta.ru под мобильные устройства. Удобная навигация сайта, наличие аннотации ко всем изданиям и оплата заказа банковской картой позволяют максимально комфортно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Отметим, в Приморском крае перевод услуги в онлайн пространство читатели встретили положительно. Благодаря высокому уровню проникновения интернета на территории края, количество онлайн-заказов возросло на 50% по сравнению с аналогичной подписной кампанией 2017 года.

«Развитие цифровых технологий, несомненно, предоставляет читателям выбор источника получения информации. Вместе с тем, онлайн подписка позволила привлечь внимание к детским развивающим изданиям и сделать более доступными социально-значимые газеты и журналы, в числе которых 24 издания рассказывают о событиях из жизни нашего края», – отметила Людмила Исхакова, руководитель отдела подписки Приморского филиала Почты России.

Также в крае успешно работает сервис, не имеющий аналогов в других регионах страны: пользователи домашнего телефона оформляют подписку через справочную службу «066». Такой способ получения печатной прессы пользуется популярностью у людей старшего поколения.

Чтобы сделать подписку для населения еще более доступной Почта России создала собственное подписное агентство, которое работает как в офлайн, так и онлайн режиме. К заключению прямых договоров с издательствами Почта России приступила в декабре 2014 года. Сейчас в подписном каталоге Почты России представлено более 2000 газет и журналов.

Еще одним преимуществом подписки на почте является то, что подписчики сами выбирают удобный адрес доставки газет и журналов: до востребования в ближайшем отделении почтовой связи, на дом, в офис или до персонального абонентского ящика. При возникновении вопросов можно обратиться за консультацией к операторам почтового отделения.

Отметим, оформить доставку издания можно в любой день, на период от одного до шести месяцев. Важно, если человек уезжает из дома на длительное время, в подписном бланке следует отметить только те месяцы, когда он сможет забрать газету из почтового ящика. Например, указать март, апрель и июнь, – в таком случае майские выходы газеты оплачивать не потребуется.

Каждую подписную кампанию Почта России для обеспечения адресной помощи детям и одиноким людям, проживающим в социальных учреждениях, организует благотворительную акцию «Дерево добра». Всем благотворителям предоставляется дополнительная скидка в размере 10% от стоимости услуг по доставке изданий. Так, на первое полугодие 2018 года была оформлена адресная подписка для 42-х детских домов, социально реабилитационных центров, коррекционных школ и домов престарелых Приморского края.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: подписка  приморский край  Почта России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru