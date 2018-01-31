Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий

Такой результат подписной кампании на первое полугодие 2018 года, проводимой Почтой России совместно с российскими издательствами.

Одним из новшеств подписной компании стала адаптация сайта podpiska.pochta.ru под мобильные устройства. Удобная навигация сайта, наличие аннотации ко всем изданиям и оплата заказа банковской картой позволяют максимально комфортно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Отметим, в Приморском крае перевод услуги в онлайн пространство читатели встретили положительно. Благодаря высокому уровню проникновения интернета на территории края, количество онлайн-заказов возросло на 50% по сравнению с аналогичной подписной кампанией 2017 года.

«Развитие цифровых технологий, несомненно, предоставляет читателям выбор источника получения информации. Вместе с тем, онлайн подписка позволила привлечь внимание к детским развивающим изданиям и сделать более доступными социально-значимые газеты и журналы, в числе которых 24 издания рассказывают о событиях из жизни нашего края», – отметила Людмила Исхакова, руководитель отдела подписки Приморского филиала Почты России.

Также в крае успешно работает сервис, не имеющий аналогов в других регионах страны: пользователи домашнего телефона оформляют подписку через справочную службу «066». Такой способ получения печатной прессы пользуется популярностью у людей старшего поколения.

Чтобы сделать подписку для населения еще более доступной Почта России создала собственное подписное агентство, которое работает как в офлайн, так и онлайн режиме. К заключению прямых договоров с издательствами Почта России приступила в декабре 2014 года. Сейчас в подписном каталоге Почты России представлено более 2000 газет и журналов.

Еще одним преимуществом подписки на почте является то, что подписчики сами выбирают удобный адрес доставки газет и журналов: до востребования в ближайшем отделении почтовой связи, на дом, в офис или до персонального абонентского ящика. При возникновении вопросов можно обратиться за консультацией к операторам почтового отделения.

Отметим, оформить доставку издания можно в любой день, на период от одного до шести месяцев. Важно, если человек уезжает из дома на длительное время, в подписном бланке следует отметить только те месяцы, когда он сможет забрать газету из почтового ящика. Например, указать март, апрель и июнь, – в таком случае майские выходы газеты оплачивать не потребуется.

Каждую подписную кампанию Почта России для обеспечения адресной помощи детям и одиноким людям, проживающим в социальных учреждениях, организует благотворительную акцию «Дерево добра». Всем благотворителям предоставляется дополнительная скидка в размере 10% от стоимости услуг по доставке изданий. Так, на первое полугодие 2018 года была оформлена адресная подписка для 42-х детских домов, социально реабилитационных центров, коррекционных школ и домов престарелых Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток