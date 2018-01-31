Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий
Такой результат подписной кампании на первое полугодие 2018 года, проводимой Почтой России совместно с российскими издательствами.
Одним из новшеств подписной компании стала адаптация сайта podpiska.pochta.ru под мобильные устройства. Удобная навигация сайта, наличие аннотации ко всем изданиям и оплата заказа банковской картой позволяют максимально комфортно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Отметим, в Приморском крае перевод услуги в онлайн пространство читатели встретили положительно. Благодаря высокому уровню проникновения интернета на территории края, количество онлайн-заказов возросло на 50% по сравнению с аналогичной подписной кампанией 2017 года.
«Развитие цифровых технологий, несомненно, предоставляет читателям выбор источника получения информации. Вместе с тем, онлайн подписка позволила привлечь внимание к детским развивающим изданиям и сделать более доступными социально-значимые газеты и журналы, в числе которых 24 издания рассказывают о событиях из жизни нашего края», – отметила Людмила Исхакова, руководитель отдела подписки Приморского филиала Почты России.
Также в крае успешно работает сервис, не имеющий аналогов в других регионах страны: пользователи домашнего телефона оформляют подписку через справочную службу «066». Такой способ получения печатной прессы пользуется популярностью у людей старшего поколения.
Чтобы сделать подписку для населения еще более доступной Почта России создала собственное подписное агентство, которое работает как в офлайн, так и онлайн режиме. К заключению прямых договоров с издательствами Почта России приступила в декабре 2014 года. Сейчас в подписном каталоге Почты России представлено более 2000 газет и журналов.
Еще одним преимуществом подписки на почте является то, что подписчики сами выбирают удобный адрес доставки газет и журналов: до востребования в ближайшем отделении почтовой связи, на дом, в офис или до персонального абонентского ящика. При возникновении вопросов можно обратиться за консультацией к операторам почтового отделения.
Отметим, оформить доставку издания можно в любой день, на период от одного до шести месяцев. Важно, если человек уезжает из дома на длительное время, в подписном бланке следует отметить только те месяцы, когда он сможет забрать газету из почтового ящика. Например, указать март, апрель и июнь, – в таком случае майские выходы газеты оплачивать не потребуется.
Каждую подписную кампанию Почта России для обеспечения адресной помощи детям и одиноким людям, проживающим в социальных учреждениях, организует благотворительную акцию «Дерево добра». Всем благотворителям предоставляется дополнительная скидка в размере 10% от стоимости услуг по доставке изданий. Так, на первое полугодие 2018 года была оформлена адресная подписка для 42-х детских домов, социально реабилитационных центров, коррекционных школ и домов престарелых Приморского края.
Новости тематики
- Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий
- Гимназическая сила
- Бизнес-гороскоп: Близнецам перепадет работы и денег на двоих
- Департамент Росгидромета по ДФО подал в суд на "народного синоптика" из Приморья
- Депутаты Приморья отгородятся от иностранных агентов
- В Приморье ожидается аномально холодная погода
- Во Владивостоке крещенские купания для всех желающих организуют моряки ТОФ
- "РЖД" вернет деньги за неиспользованные электронные билеты на карточку
- Бизнес-гороскоп: Овнам не стоит уподобляться баранам
- Приморье встречает Рождество Христово
Новости раздела
- Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий
- Во Владивостоке определены победители номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга"
- Перечень авиальготников может пополнить еще одна категория населения Дальнего Востока
- В МФЦ Владивостока вводят новую услугу, от которой зависит будущее каждого
- Гимназическая сила
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Первая семья жителей микрорайона Мыс Астафьева в Находке получила ключи от новой квартиры
- Глава Владивостока проверит себя на "Тотальном диктанте"
- Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
- Большая часть желающих переехать выбирает Приморский край
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Веркеенко: Центральная площадь Владивостока – не место для сельскохозяйственных ярмарок
- Дешевое завозное молоко, которое продается в Приморье, оказалось не совсем молоком
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Во Владивостоке будет возведен комплекс из 19 жилых домов и подземной парковки
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
- В Приморье ищут пропавшее судно