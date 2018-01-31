Во Владивостоке определены победители номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга"

Компания «МегаФон» определила лучшие работы в номинации «Снято на смартфон» участников Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга». Победители были отобраны из авторов более чем 50 историй в различных жанрах, среди которых клипы, зарисовки, социальные ролики и даже фильмы.

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга», существующий на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества при поддержке администрации Владивостока - это крупнейшая площадка на Дальнем Востоке, которая объединяет юных кинематографистов и телевизионщиков со всей страны. Уже 7 лет ребята, увлеченные кино и телевидением, представляют на суд жюри свои работы: игровые и документальные фильмы, телепрограммы и тележурналы, мультфильмы и видеоклипы. В прошлом году, накануне объявления старта фестиваля и начала приема конкурсных работ, поддержать фестиваль решила компания «МегаФон». Сотовый оператор учредил специальную номинацию - «Снято на смартфон» - для конкурсных работ, снятых на камеру мобильных гаджетов. Общая тематика - «Телеком спешит на помощь»: юным тележурналистам и кинематографистам предлагалось поделиться своими мыслями о том, как современные телекоммуникационные технологии помогают нам жить и проявлять лучшие качества.

В результате в оргкомитет фестиваля пришло более 50 работ, которые приняли участие в конкурсе в номинации «Снято на смартфон».

«Мы с удовольствием посмотрели большинство работ, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – В своих зарисовках, фильмах, роликах ребята постарались смоделировать ситуации, в которых не обойтись без современных гаджетов и донести мысль о их пользе для подростка 21-го века. Но все-таки самой главной, мне кажется, является идея о том, что в основе всего - человек, его позитивные мысли и добрые дела. Здорово, что ребята попытались осмыслить тему достижений технического прогресса с этой точки зрения, ведь очень важно, чтобы наши дети с помощью современных технологий не только демонстрировали свои способности, получая «лайки», но и делали мир вокруг ярче, добрее и лучше».

Авторы лучших работ в номинации «Снято на смартфон» получат награды. Церемония награждения состоится в рамках фестиваля, который пройдет со 2 по 4 февраля во Дворце детского творчества в г. Владивостоке (Океанский проспект, 43).

«Мы всегда рады новым хорошим знакомствам и новым партнерам, -- говорит Татьяна Никитченко, директор фестиваля «Веселая ларга».— Тем более, если партнёром становится современная, социально ответственная и активная компания. За информационными технологиями будущее, а развивать их и пользоваться ими будут те, кто уже сегодня заявляет о себе в качестве наших конкурсантов».