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Перечень авиальготников может пополнить еще одна категория населения Дальнего Востока
«Государство планомерно ведет работу по расширению доступности авиаперелетов для дальневосточников. Ежегодно из федеральной казны выделяются денежные средства на субсидирование перелетов, например, в этом году на эти цели будут направлены 2,9 миллиарда рублей. Немаловажно, что число категорий граждан, авиабилеты для которых субсидируются, постоянно увеличивается. Считаю, что включить в этот перечень многодетные семьи, – а их в регионе проживает десятки тысяч – правильное решение. Это будет еще одной существенной мерой поддержки для наших граждан. Освобождение внутренних авиаперевозок от НДС также будет способствовать снижению цен на авиабилеты, что соответствует главной задаче – сделать доступными, то есть более дешевыми перелеты абсолютно для каждого жителя Дальнего Востока. Это одна из составляющих привлекательности региона, показатель его развития», – отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.
В настоящее время на Дальнем Востоке насчитывается 125 тысяч многодетных семей. В новом году, как и в предыдущем, государство субсидирует авиаперевозки для молодых людей и для пенсионеров. В 2017 году рамках программы субсидирования перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении выполнялось 57 маршрутов 10 авиаперевозчиками. Льготными авиабилетами воспользовалось 437900 человек. Также 109013 человек воспользовались льготным билетами по перелету в Симферополь и льготами в рамках программы региональных воздушных перевозок.
Отметим, что для перелета на Дальний Восток можно воспользоваться «плоским тарифом». В отличие от госпрограмм субсидирования авиабилетов, которыми могут воспользоваться малоимущие слои населения, билет по плоскому тарифу может купить любой пассажир вне зависимости от возраста и гражданства. В 2015 году билетами по «плоскому» тарифу воспользовались 502,7 тысяч пассажиров, в 2016 году - 770,7 тысяч пассажиров, в 2017 году – 840 тысяч человек.
На авиаперевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. Это позволит расширить доступность полетов для жителей Дальнего Востока с помощью «плоских тарифов» у двух крупнейших авиаперевозчиков страны - «Аэрофлота» и «России». К программе присоединились также ряд региональных авиаперевозчиков.
Отметим, что до 1 марта сразу несколько федеральных министерств - Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минвостокразвития – должны представить в Правительство России согласованные предложения по обеспечению доступности авиаперелетов с Дальнего Востока в центральные районы страны и обратно. Речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства России от 29 декабря 2009 года №1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».
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