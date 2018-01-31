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Перечень авиальготников может пополнить еще одна категория населения Дальнего Востока

31 Января 2018, 10:42 | Приморье

«Государство планомерно ведет работу по расширению доступности авиаперелетов для дальневосточников. Ежегодно из федеральной казны выделяются денежные средства на субсидирование перелетов, например, в этом году на эти цели будут направлены 2,9 миллиарда рублей. Немаловажно, что число категорий граждан, авиабилеты для которых субсидируются, постоянно увеличивается. Считаю, что включить в этот перечень многодетные семьи, – а их в регионе проживает десятки тысяч – правильное решение. Это будет еще одной существенной мерой поддержки для наших граждан. Освобождение внутренних авиаперевозок от НДС также будет способствовать снижению цен на авиабилеты, что соответствует главной задаче – сделать доступными, то есть более дешевыми перелеты абсолютно для каждого жителя Дальнего Востока. Это одна из составляющих привлекательности региона, показатель его развития», – отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.

В настоящее время на Дальнем Востоке насчитывается 125 тысяч многодетных семей. В новом году, как и в предыдущем, государство субсидирует авиаперевозки для молодых людей и для пенсионеров. В 2017 году рамках программы субсидирования перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и в обратном направлении выполнялось 57 маршрутов 10 авиаперевозчиками. Льготными авиабилетами воспользовалось 437900 человек. Также 109013 человек воспользовались льготным билетами по перелету в Симферополь и льготами в рамках программы региональных воздушных перевозок.

Отметим, что для перелета на Дальний Восток можно воспользоваться «плоским тарифом». В отличие от госпрограмм субсидирования авиабилетов, которыми могут воспользоваться малоимущие слои населения, билет по плоскому тарифу может купить любой пассажир вне зависимости от возраста и гражданства.  В 2015 году билетами по «плоскому» тарифу воспользовались 502,7 тысяч пассажиров, в 2016 году - 770,7 тысяч пассажиров, в 2017 году – 840 тысяч человек.

На авиаперевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. Это позволит расширить доступность полетов для жителей Дальнего Востока с помощью «плоских тарифов» у двух крупнейших авиаперевозчиков страны - «Аэрофлота» и «России». К программе присоединились также ряд региональных авиаперевозчиков.

Отметим, что до 1 марта сразу несколько федеральных министерств - Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Минвостокразвития – должны представить в Правительство России согласованные предложения по обеспечению доступности авиаперелетов с Дальнего Востока в центральные районы страны и обратно. Речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства России от 29 декабря 2009 года №1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авиаперевозки  льготы 



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