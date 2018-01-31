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В МФЦ Владивостока вводят новую услугу, от которой зависит будущее каждого

31 Января 2018, 10:40 | Приморье
Заявление на нее подается только один раз. Общее количество оказываемых в МФЦ Владивостока услуг достигло 198

С 31 января  многофункциональные центры Владивостока начинают оказывать новую услугу «Прием и обработка заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлении соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии на выборах в органы государственной власти Приморского края, референдуме Приморского края, а также на выборах Президента Российской Федерации на территории Приморского края».

"То есть, если вы гражданин Российской Федерации, достигший 18-ти лет и проживающий не по месту регистрации, вы имеете право проголосовать на выборах Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года, по месту своего нахождения. Для того, чтобы Вас включили в список избирателей по месту нахождения необходимо подойти в один из офисов центра «Мои Документы» с паспортом гражданина Российской Федерации, в период замены паспорта – с временным удостоверением личности", - сообщается на сайте МФЦ Владивостока. - Заявление о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения можно подать электронно через Единый портал государственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru, где в разделе «Паспорта, регистрации, визы» предусмотрена услуга «Выбор избирательного участка для голосования». Электронная подача возможна только в том случае, если Вы являетесь зарегистрированным пользователем портала и подтвердили личность, обратившись с паспортом гражданина Российской Федерации в один из центров обслуживания, либо получив письмо с кодом подтверждения на почтовый адрес. С полным перечнем центров обслуживания и их местоположением можно ознакомиться на едином портале многофункциональных центров Приморского края. Подать заявление электронно можно не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 5 дней до дня голосования (понедельник).

Обращаем внимание на то, что заявление подается только ОДИН РАЗ.

Напомним, что с начала 2018 года многофункциональные центры приступили также к оказанию еще двух региональных услуг. Это «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» и «Прием заявлений на получение единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае». Теперь общее количество оказываемых в МФЦ Владивостока услуг достигло 198, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Более подробную информацию можно получить по телефону 230-34-84.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: госуслуги  МФЦ 



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