Бизнес-гороскоп: Ракам лучше крепче зажать деньги в клешнях

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля

ОВЕН. Ваше финансовое положение может пока не дать возможности реализовать задуманные планы. Вам необходимо сосредоточиться, продумать новую бизнес-стратегию и приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Путешествие, запланированное на эту неделю, потребует значительных денежных затрат.

ТЕЛЕЦ. В эти дни удачно пройдут деловые переговоры с инвесторами и спонсорами, благодаря этому можно создать базу для движения вперед. В пятницу и в воскресенье избегайте толпы: на рынке или в транспорте вы можете лишиться денег и документов.

БЛИЗНЕЦЫ. Деловые и творческие проекты вас не разочаруют. Однако звезды советуют умерить свой финансовый аппетит и порадоваться достигнутому. У вас есть немало поводов для гордости. Постарайтесь проявить гибкость и здравый смысл при переговорах, излишнее упрямство может только повредить.

РАК. Финансовые средства, которыми вы располагаете, могут стремительно таять. Так что постарайтесь удержаться от ненужных трат на развлечения. Однако начиная со среды положение будет выравниваться, и в конце недели оно стабилизируется.

ЛЕВ. На этой неделе особых финансовых проблем не предвидится, поскольку, помимо обычных доходов, многие представители этого знака смогут рассчитывать на поддержку партнеров или близких людей. Вторник и суббота наиболее подходят для походов по магазинам, покупок и приобретений.

ДЕВА. Хорошее время для начала своего бизнеса, только постарайтесь все просчитать и изучить налоговое законодательство. Наиболее привлекательными могут стать международные проекты. Звезды говорят, что пока вам недостает внимательности и практичности, так что могут появиться проблемы с чужими деньгами.

ВЕСЫ. Несогласованность с планами окружающих людей подвигнет вас на существенные расходы, однако госпожа Фортуна позволит чудом удерживать ваш баланс на плаву. Во вторник могут найтись давно пропавшие вещи или же вам вернут долг, о котором вы уже забыли. В четверг вероятны новые денежные поступления.

СКОРПИОН. В середине недели вам вернут все долги, еще и премию дадут. В среду возможны весьма солидные финансовые поступления. Если на работе возникнут спорные моменты, они разрешатся в вашу пользу. Суббота и воскресенье благоприятны для крупных приобретений.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя обещает быть успешной. Вероятно получение премии или повышение зарплаты. Только не спешите тратить. Подумайте, куда можно выгодно вложить ваши деньги, чтобы они приносили стабильный доход. В пятницу в вашем расписании явно будут значиться сделки, оплата счетов, деловые переговоры.

КОЗЕРОГ. Материальное положение стабилизируется, на этой неделе вероятны финансовые поступления. К заманчивым предложениям в четверг следует относиться настороженно, тщательно проверьте всю документацию. Желательно на этой неделе разобраться со старыми долгами и вздохнуть с облегчением.

ВОДОЛЕЙ. Удачными в материальной сфере окажутся те проекты и сделки, о которых вы не болтаете лишнего. На этой неделе крупных финансовых поступлений не ожидается. Во вторник возможны разногласия с партнерами. В среду удача улыбнется смелым: должны осуществиться самые авантюрные планы.

РЫБЫ. Финансовое положение достаточно стабильно. Оно позволит вам запланировать и осуществить необходимые покупки. Вполне можно потратиться на развлечения и подарки себе и семье, но не переходите критической черты или не берите с собой в поход по магазинам большие суммы.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.