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В Приморье продолжается благотворительная акция "Социальный автобус"

31 Января 2014, 13:35 | Приморье

Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, с ноября по январь к социальным работникам на выезде обратились более 550 человек. Нуждающимся в помощи людям раздают теплую одежду и обувь, горячий чай и хлебобулочные изделия. Кроме того, специалисты готовы помочь попавшим в беду землякам с ночлегом, проконсультировать по восстановлению утерянных документов, вопросам трудоустройства, дать телефоны экстренных служб.

 «Социальный автобус» выходит на улицы краевого центра каждую пятницу. С 9-00 до 11-00 «мобильные помощники» работают на площади Луговая. С 13-00 до 15-00 - в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, впервые «Социальный автобус» появился во Владивостоке в ноябре 2012 года. Организаторами благотворительной акции выступили департамент труда и социального развития Приморского края и Приморский центр социального обслуживания населения.

Главный смысл акции – поддержка тех, кто с наступлением холодов оказался в беде и нуждается в срочной помощи. К специалистам обращаются лица без определенного места жительства, погорельцы, а также малоимущие, одинокие инвалиды, многодетные родители.

Акция нашла отклик у рядовых горожан, предпринимателей, общественных организаций. Организаторы благодарят неравнодушных приморцев, которые уже  помогли малоимущим землякам. В Приморском центре социального обслуживания населения рады любой гуманитарной помощи для поддержки людей, попавших в трудную ситуацию.

Желающие принять участие в благотворительной акции могут обращаться в центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, ул. Иртышская, 8. Телефон отделения срочной социальной помощи: 8(423) 260-49-28.

 

ZRPRESS.Ru, Владивосток.  

 

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Теги: социальный автобус  социальная помощь 



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