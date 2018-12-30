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В Приморье армянская община "Акунк" подарила детям новогодний праздник
Красочный праздник для ребят из Находкинского социально-реабилитационного центра "Альбатрос" устроила армянская община "Акунк"
Новый год – это волшебство, которое все дети ждут с нетерпением, а все взрослые становятся помощниками Деда Мороза. Утренник прошёл в Находке в сквере дружбы народов России и Армении.
Дед Мороз и Снегурочка, персонажи знаменитого мультфильма Том и Джерри, и, конечно же, символ года, симпатичный поросёнок, вместе с ребятами пели и танцевали, разгадывали загадки и водили хоровод вокруг наряженной ёлки. Хорошо составленная и отлично проведённая программа не оставила ни одной свободной минутки, чтобы замёрзнуть.
Весёлый смех победил холод, привлекая всех, кто просто проходил мимо. Новогодний хоровод у ёлки собрал более 100 человек, погружая их в добрую атмосферу праздника.
Завершая утренник, под весёлую музыку Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки.
Дети из Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос» поблагодарили армянскую общину «Акунк» и лично её руководителя Артура Тадевосяна за этот удивительный день и пожелали всем армянским друзьям любви, согласия и больших успехов во всех делах и начинаниях.
Ирина КЛИМЧЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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