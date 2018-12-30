В Приморье армянская община "Акунк" подарила детям новогодний праздник

Красочный праздник для ребят из Находкинского социально-реабилитационного центра "Альбатрос" устроила армянская община "Акунк"

Новый год – это волшебство, которое все дети ждут с нетерпением, а все взрослые становятся помощниками Деда Мороза. Утренник прошёл в Находке в сквере дружбы народов России и Армении.

Дед Мороз и Снегурочка, персонажи знаменитого мультфильма Том и Джерри, и, конечно же, символ года, симпатичный поросёнок, вместе с ребятами пели и танцевали, разгадывали загадки и водили хоровод вокруг наряженной ёлки. Хорошо составленная и отлично проведённая программа не оставила ни одной свободной минутки, чтобы замёрзнуть.

Весёлый смех победил холод, привлекая всех, кто просто проходил мимо. Новогодний хоровод у ёлки собрал более 100 человек, погружая их в добрую атмосферу праздника.

Завершая утренник, под весёлую музыку Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки.

Дети из Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос» поблагодарили армянскую общину «Акунк» и лично её руководителя Артура Тадевосяна за этот удивительный день и пожелали всем армянским друзьям любви, согласия и больших успехов во всех делах и начинаниях.

Ирина КЛИМЧЕНКО.