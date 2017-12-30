Для Владивостока 2018 год станет временем большой созидательной работы

Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО поздравил горожан с наступающим Новым годом и обозначил установку "мы вместе"

На сайте администрации Владивостока опубликовано поздравление главы города.

"Дорогие жители и гости Владивостока!



От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом!



Новый год – это особая веха в жизни каждого из нас. Это время подведения итогов и точка отсчета для новых свершений. Это повод собраться в кругу родных и близких, время загадывать желания и строить планы на будущее. Это теплый семейный праздник, овеянный сказочной атмосферой чуда и добрых перемен.



Я хочу, чтобы вместе с новогодним волшебством счастье и удача вошли в каждый дом Владивостока. Пусть для нашего любимого города 2018 год станет временем большой созидательной работы, смелых начинаний и новых свершений. Вместе мы сделаем все для того, чтобы он стал еще красивее и комфортнее.



Желаю вам в новом, 2018-м году удачи во всех начинаниях, добра, благополучия, исполнения самых заветных желаний, стабильности и процветания. Пусть в ваших домах будут мир и уют. Крепкого здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким!



С Новым годом, Владивосток!"



Глава города Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО



Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»).