Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ушел из жизни адвокат Борис Любарский
Адвокатская палата Приморского края с прискорбием извещает, что на 66-м году жизни скоропостижно скончался известный адвокат Любарский Борис Владимирович.
Любарский Б.В. прошел славный жизненный путь, окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, служил на различных должностях в органах Любарский Б.В. внутренних дел Приморского края, работал в Дальневосточном НИИ морского флота, в 1993 году принят в Приморскую краевую коллегию адвокатов, с апреля 2000 года работал в коллегии адвокатов имени В.В. Любарского продолжив профессиональное дело своих родителей.
Борис Владимирович отличался исключительным трудолюбием, настоящей принципиальностью в отношении законных прав и свобод интересов граждан.
Высокое профессиональное мастерство, постоянная адвокатская практика принесли Любарскому Б.В. заслуженное уважение в юридических кругах Приморского края.
За многолетнюю адвокатскую деятельность он неоднократно награждался различными наградами Федеральной и Приморской палаты адвокатов.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, светлая память о Любарском Б.В. навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет Адвокатской палаты Приморского края.
Новости тематики
- Ушел из жизни адвокат Борис Любарский
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
- Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2017 примет около 7000 участников
- Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
- Фонд кино подписал договор на открытие еще четырех кинотеатров в Приморье
- Стало известно, где можно получить детские новогодние подарки в Приморье
- Эвакуировать бесхозный транспорт в Приморье будут еще оперативнее
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
Новости раздела
- Ушел из жизни адвокат Борис Любарский
- За передвижениями тигров Упорный и Артем ведется наблюдение в Приморье и Хабаровском крае
- На Дальний Восток заманивают даже староверов
- В Приморье у берегов Лазовского заповедника наблюдаются массовые лежбища ларг
- Расписание пригородных электропоездов в Приморье с 31 декабря по 8 января
- Студенты Владивостока взялись за набережную Цесаревича
- 2,5 млн российских туристов побывали в Приморье в уходящем году
- Спасатели Приморья отметили профессиональный праздник
- Уссурийский агропромышленный колледж отметил 105-летие
- МЧС по Приморскому краю уполномочено предупредить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- Во Владивостоке попытались продать школу
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны