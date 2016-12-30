Ушел из жизни адвокат Борис Любарский

Адвокатская палата Приморского края с прискорбием извещает, что на 66-м году жизни скоропостижно скончался известный адвокат Любарский Борис Владимирович.

Любарский Б.В. прошел славный жизненный путь, окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, служил на различных должностях в органах Любарский Б.В. внутренних дел Приморского края, работал в Дальневосточном НИИ морского флота, в 1993 году принят в Приморскую краевую коллегию адвокатов, с апреля 2000 года работал в коллегии адвокатов имени В.В. Любарского продолжив профессиональное дело своих родителей.

Борис Владимирович отличался исключительным трудолюбием, настоящей принципиальностью в отношении законных прав и свобод интересов граждан.

Высокое профессиональное мастерство, постоянная адвокатская практика принесли Любарскому Б.В. заслуженное уважение в юридических кругах Приморского края.

За многолетнюю адвокатскую деятельность он неоднократно награждался различными наградами Федеральной и Приморской палаты адвокатов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, светлая память о Любарском Б.В. навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет Адвокатской палаты Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.