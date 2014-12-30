Землю под ИЖС во Владивостоке получили уже 1339 многодетных семей

Последняя в этом году жеребьевка многодетных семей Владивостока на получение бесплатных участков под строительство индивидуального дома прошла 23 декабря в зрительном зале ФЕСКО-холла. Администрация города пригласила принять в ней участие одновременно 625 семей, зарегистрированных под реестровыми номерами с 822 до 1437 и тех, кто пропустил свою возможность принять участие в жеребьевках ранее.

Нельзя сказать, что в ФЕСКО-холле царила праздничная атмосфера. С одной стороны, все эмоции уже давно прошли, поскольку многие ждали обещанную землю уже два - два с половиной года, хотя соответствующий краевой закон изначально декларировал, что все желающие должны получить землю в срок не более чем за полгода. С другой стороны, для многих было тревожно, что участок достанется у черта на куличках, где строить очень проблемно. Да и нынешний кризис, конечно, сказывался на настроении многодетных.

Тем не менее радость у людей была. Особенно у тех, кто в результате жеребьевки выиграл участки в уже обжитых и престижных местах, где начинать строительство можно будет уже в следующем году.

Надо отметить, что фортуна играла вразнос, предлагая участки от Седанки до Емара и пос. Трудовое. На кон были выставлены пустующие земли на ул. Ломаная, Маковского, Полетаева, Восточная, Шевченко, Находкинская, Яблоневая, Калиновая, Яхтовая, Таежная, Охотская, на «Сахарном ключе» и пр. Как было сказано участникам жеребьевочного марафона, показ им участков будет организован после 13 января.

По завершении жеребьевки выяснилось, что теперь во Владивостоке получили землю под ИЖС уже 1339 многодетных семей. А по Приморью в целом уже около 65% таких семей наделены участками, на которых они могут построить свое жилье. Под новую малоэтажную застройку выделено уже более 4 тыс. га. К ним за счет регионального бюджета начато подведение инженерных коммуникаций. На эти цели в минувшем году было заложено 138 млн рублей. Ряд муниципальных образований уже давно отчитался, что ими очередь для многодетных уже обеспечена землей. Теперь в них активно идет предоставление участков для молодых семей и семей с двумя детьми.

Что же касается Владивостока, то здесь в начале 2015 года работа по наделению участками многодетных семей продолжится. Половина из них, можно считать, землю уже имеет, хотя закрепить право собственности многим еще только предстоит.

Следующая жеребьевка для многодетных семей запланирована на вторую половину января. В ней предполагается разыграть около 400 участков.

Уже в ближайшее время администрация Владивостока намечает окончательно решить вопрос с наделением землей под ИЖС многодетных семей. В основном благодаря тому, что через правительство удалось решить вопрос о передаче городу 2118 га, которые ранее передавались краем Федеральному фонду содействия жилищному строительству (РЖС) в районе ул. Артековской на Емаре. Здесь для этой категории населения будет выделено более 1 тыс. новых участков. Кстати, по этому району специалистами уже сделан проект планировки застройки, предусматривающий помимо строительства индивидуального жилья возведение полного набора объектов социальной инфраструктуры. А далее администрацией Владивостока также начнется работа с участками для молодых семей и семей с двумя детьми.

Большинство получивших землю многодетных владивостокцев, как ни трудно, собираются строить свое жилье на своей земле. Пусть не сразу, но с тем, чтобы побыстрее покончить с той теснотой, в которой приходится жить сегодня. В своих планах они надеются на помощь государства.

Кстати, накануне Нового года в Госдуму рабочей группой внесен законопроект по бесплатному наделению многодетных семей квартирами в новых многоэтажках в рамках социальной нормы начиная с 2016 года. Пройдет ли этот закон - трудно сказать. Однако то, что у многодетных семей появятся варианты решения, - это безусловно.

Вероятно, на некоторые участки, выделенные в ходе жеребьевки во Владивостоке, уже сегодня могут найтись интересные предложения по обмену их на квартиры в многоквартирных домах.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.