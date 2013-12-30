В Приморье открылась "Биржа отходов"

В Приморском крае появился специализированный сайт «Биржа отходов Приморского края».

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, проект позволит создать в регионе эффективную систему обращения с отходами производства и потребления.

На сайте пользователи смогут познакомиться с законодательством в области обращения с отходами, узнать о тематических выставках, конференциях и семинарах.

Главная цель проекта - максимальное вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления, привлечение частных инвесторов к развитию инфраструктуры по переработке отходов в регионе.

При регистрации участники биржи получают индивидуальный номер, который позволит пользоваться разделами сайта.

Здесь можно размещать объявления об имеющихся отходах, которые возможно продать, предлагать или искать технологию по переработке отходов. А также предлагать или заказывать любые услуги в этой сфере.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает предприятия и организации Приморского края, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере извлечения и переработки отходов производства и потребления, принять активное участие в работе специализированного сайта «Биржа отходов Приморского края». Свои предложения можно направлять по электронному адресу: prirodapk@primorsky.ru.

ZRPRESS.RU, Владивосток.