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В Приморье открылась "Биржа отходов"
В Приморском крае появился специализированный сайт «Биржа отходов Приморского края».
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, проект позволит создать в регионе эффективную систему обращения с отходами производства и потребления.
На сайте пользователи смогут познакомиться с законодательством в области обращения с отходами, узнать о тематических выставках, конференциях и семинарах.
Главная цель проекта - максимальное вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления, привлечение частных инвесторов к развитию инфраструктуры по переработке отходов в регионе.
При регистрации участники биржи получают индивидуальный номер, который позволит пользоваться разделами сайта.
Здесь можно размещать объявления об имеющихся отходах, которые возможно продать, предлагать или искать технологию по переработке отходов. А также предлагать или заказывать любые услуги в этой сфере.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает предприятия и организации Приморского края, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере извлечения и переработки отходов производства и потребления, принять активное участие в работе специализированного сайта «Биржа отходов Приморского края». Свои предложения можно направлять по электронному адресу: prirodapk@primorsky.ru.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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