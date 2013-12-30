Самая быстрая лошадь на Дальнем Востоке - в Приморье

В Приморском крае в конноспортивном клубе «Софист» ждут не дождутся наступления Нового года

Как известно, 2014 год по восточному календарю - год Лошади. Да не простой, а Синей. В конноспортивном клубе «Софист» под Новогордеевкой Анучинского района надеются, что этот год окажется для клуба удачным, а на ежегодные сентябрьские скачки на Кубок губернатора края удастся привлечь еще больше спонсоров, ведь бюджет скачек - 1,5-2 млн руб. - одному «Софисту» уже не под силу.

Как и чем встречает год Лошади клуб «Софист» - рассказывает его директор и хозяин Андрей ЧИКАЛИН:

- Андрей Эрнстович, напомните читателям, как был создан ваш клуб «Софист»?

- Клуб создан в 2009 г. для организации конных мероприятий, в частности скачек на Кубок губернатора в сентябре. Создал его я, владелец клуба. Первая скачка была проведена в 2009 г. просто как осенняя, на аэродроме завода «Прогресс». Тогда же встал вопрос, где организовать клуб «Софист». Владельцы «Прогресса» добро на аренду земли в Арсеньеве не дали, а глава администрации Анучинского района Владимир МОРОЗОВ помог с оформлением в собственность 100 га земли под Новогордеевкой, из них 20 га занимает ипподром, остальное – сенокосные угодья, на которых заготавливается сено для лошадей. Хватает и им, и на продажу. Сегодня клуб – это конюшня на 24 головы, офис с гостиницей на 40 мест, кафе, банкетный зал, душевые и туалеты. На будущий год хотим построить для туристов две бани – рядом с гостиницей и с ипподромом, завести пасеку на 15 ульев.

Почему мы назвали клуб «Софистом»? В честь лошади Семена БУДЕННОГО, которую так звали. Он на ней семь парадов на Красной площади принимал, а когда умирал, лошадь привели к нему проститься. А поскольку первые лошади наши были буденновской породы, мы и решили так назвать клуб. Потом перешли на разведение чистокровных английских верховых – это самые резвые лошади, их скаковые качества – лучшие.

Самый резвый и дорогой конь - Модий.

- Кто члены клуба, владельцы части лошадей?

- Это 10 человек – известные и богатые люди Приморского края. Например, хозяин чистокровного английского жеребца Хардиган Роя – бывший директор «Примавтодора» Виктор КОРОЧИН. В этом году на скачках на Кубок губернатора Хардиган Рой пришел четвертым – не потому, что лошадь плохая, а потому, что соперники были сильные. Двух лошадей держит на нашей конюшне находкинский предприниматель Андрей КУХТА, это Магрим и Ишимбай. Скаковая карьера лошади – до 8 лет в среднем. Потом силы ее идут на спад. А средняя продолжительность жизни лошадок – 25 лет. Известен рекорд, когда лошадь дожила до 50 лет.

- Из каких пород состоят ваши кони, где вы их покупали, какая лошадь самая дорогая?

- Породы – чистокровные английские верховые и буденновские, но у последних ограниченные скаковые возможности. Поэтому ставку делаем на «англичан». То же самое делают Зея, Хабаровск, Благовещенск. Самая дорогая лошадь – Модий, его купили в 2010 г. за 300 тыс. руб., остальных лошадей – за от 100 до 200 тыс. руб. В прошлые годы, когда Модий участвовал в скачках, он занимал первое, второе и третье места. Сейчас Модию 8 лет. Всего 11 лошадей принадлежат Андрею Чикалину, остальные 10 – частным владельцам. Коней покупали в Краснодарском крае, где много заводов по разведению лошадей. Там же сосредоточены лучшие жокеи, тренеры.

Кубок приморского губернатора уехал в Хабаровск

- Как вы провели в этом году традиционную скачку на Кубок губернатора края?

- В этом году вопреки традиции мы провели эту скачку не в сентябре, а 12 октября. Больше так делать не будем, потому что в октябре уже холодно, все замерзли. Ждали якутов, а они не приехали. Всего было 10 команд - пять из Приморья, а также из Зеи, Благовещенска, Хабаровска, Амурской области, Еврейской автономии. Кубок губернатора в классической скачке на 1800 м выиграл хабаровчанин Олег АКСЕНОВ, лошадь у него куплена в США. Кличка – Шахин, чистокровная английская верховая. Ему 4 года. Скакал на лошади жокей Павел МОТОЛЫЖЕНКО из Хакасии. На эту скачку мы готовили лучшего жеребца Модия, 4 года занимавшего призовые места, но он накануне получил небольшую травму, и решили его не выставлять. В итоге наша лошадь клуба «Софист» Хардиган Рой стала четвертой и в тройку призеров не вошла. Вторым был жеребец Компаньон Юрия МАРЧЕНКО, бизнесмена из Хабаровска, а скакал на жеребце Евгений ДОНОВ из Хакасии, третьей пришла кобыла Фэнтези из Благовещенска. Хозяин – Леонид ОЛЬШЕВСКИЙ, он же и жокей. Призовой фонд составлял 500 тыс. руб. на этот вид скачки, за первое место – 300 тыс., за второе – 150, за третье – 50 тыс. руб. Весь призовой фонд помогла сформировать благодаря привлечению спонсоров администрация края. И нам было полегче в финансовом плане, ведь в целом организация скачек, их бюджет – 2 млн руб., и в дальнейшем мы рассчитываем прежде всего на спонсоров. В этом году ими стали банки, компании и частные предприниматели… Всего было 5 разных видов скачек для разного возраста лошадей. Это дистанции 3200 м, на 1000 м, казачья на 1800 м, для кобыл на 2400 м, для разнообразия – заезд рысаков. В ходе состязаний был организован среди дам конкурс шляпок, разыгран автомобиль «Мицубиси-Стела» среди зрителей. Выиграл автомобиль коневладелец из Благовещенска, дантист Михаил ЮШКОВ. Его лошади неплохо выступили на соревнованиях.

Казачью скачку выиграл Ровен, владелец Михаил Юшков, и в прошлом году в казачьей скачке его конь был первым. Четвертое и пятое место заняло Арсеньевское казачество, лошади Эскиз и Дракон, владелец – Константин ХАНАНОВ, наш даубихинский атаман.

Рентабельность на нуле

- Чем кормите лошадей, сколько стоит содержание одной лошади в месяц?

- Себестоимость содержания – 6 тыс. руб. Мы берем с частников по 8 тыс. руб. в месяц за лошадь, с нового года будем брать 10 тыс. Для сравнения: в Находке и Владивостоке берут за постой лошади по 18 тыс. руб. Кормим коней овсом алтайским, кукурузой, сеном, отрубями. У нас свои сенокосы. Летом я сам сажусь за руль одного из двух тракторов, чтобы готовить сено.

- У какой лошади характер самый капризный, у какой – самый мягкий?

- Жеребенок Арамис меня очень радует, он ручной, послушный, психика уравновешенная. Особо капризных нет. Магрим - ему 10 лет – возит, правда, только того, кто умеет им управлять, не любит новичков и дилетантов.

- Кто работает с лошадьми, есть ли профессиональные жокеи?

- Жокеи периодически меняются. Летом был Аслан ХАНАПОВ из Краснодарского края, он готовил лошадей к скачкам. Сейчас управляется один конюх Миша МЕЛЬНИК, он детдомовец, приходил к нам еще до армии, после армии работает уже два года, прикипел к лошадям. Тренировки - подготовка к скачкам - начнутся в феврале, после всех морозов.

- Вы как-то зарабатываете на лошадях?

- Ровно настолько, чтобы оправдать затраты на их содержание. Это катание на лошадях верхом, в санях и на тележке. Мы рентабельны, но работаем по нолям. Чтобы привлечь туристов, построим в будущем две бани. Зарабатывает и наша гостиница, и банкетный зал, который заказывают для дней рождения, для юбилеев.

Лошадь благоволит к трудоголикам

- Что, по-вашему, сулит нам год Синей Лошади?

- Лошадь трудолюбива, вынослива, быстра, любит поесть. Поэтому повезет трудоголикам, тем, кто много работает и быстро бегает, все успевает. Основное качество, которое я ценю в лошадях, – резвость. Скорость лошади имеет большое значение. Наш Модий в 2011 г. выиграл Кубок губернатора Приморья. И после скачек мы говорили, что у нас – самая быстрая лошадь на Дальнем Востоке.

Досье "Золотого Рога": Андрею Чикалину – 48 лет. Образование средне-специальное, закончил профучилище № 12 в Арсеньеве по специальности наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Работал на «Аскольде», затем с отцом и братом занимался пчеловодством, втроем держали 300 пчелосемей. Когда пчеловодство стало нерентабельным, работал мастером по лесозаготовкам в управлении лесами, затем база обанкротилась, Чикалин остался не у дел и решил заняться коневодством. Говорит, что занятие это ему больше всего по душе. Многие бизнесмены покупают у клуба «Софист» лошадей, в том числе для своих дочерей. Так, постоянной клиенткой клуба является девочка Настя из Арсеньева, которой отец подарил лошадь, купив ее у клуба.

Беседовала Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.