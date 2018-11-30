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Кожемяко прекратит хаос в раздаче сельхозземель в Приморье
30 Ноября 2018, 15:02 | Приморье
Власти Приморья расторгнут договоры на аренду угодий пользователями, нарушающим земельное законодательство
Об этом сообщил врио губернатора Олег Кожемяко в программе «Прямой разговор», которая вышла в эфире Общественного телевидения Приморья и телеканала Россия-24 ГТРК «Владивосток 29 ноября, сообщает гезета "Золотой Рог".
Отвечая на вопрос журналистов об итогах проверки целевого использования сельскохозяйственных угодий, инициированных врио губернатором после обращений от производителей Михайловского района, Олег Кожемяко отметил, что по выявленным нарушениям уже принимаются меры.
«Завершается работа по определению (результатов) анализа (загрязнения почвы), предварительные данные есть. Эти компании будут исключены из числа пользователей», - отметил он.
По словам врио губернатора, власти края намерены существенно влиять на выдачу квот на использование иностранной рабочей силы в отношении тех, кто нарушает земельное законодательство, засоряет земли. «Безусловно, будем наводить в этом порядок. Такая раздача квот в сферах, где могут работать приморцы, должна быть прекращена. Там, где нет замены – там, может быть, и целесообразно использовать труд иностранцев. Но в целом - у нас есть свои люди, есть свои задачи по развитию региона, по сохранности земли, на которой выросли наши дети.
По словам Олега Кожемяко, он планирует совместно с федеральными органами навести порядок с «некоторым хаосом, который есть в распределении земли – скрытой субаренде и с тем, как с ней обращаются».
Ранее Россельхознадзор отчитался о предварительных итогах проверки, которую ведомство провело после обращения врио губернатора Олега Кожемяко. Сотрудниками ведомства были выявлены нарушения в четырех компаниях Ханкайского, Октябрьского районов и Уссурийского городского округа. Все сельхозпредприятия использовали труд иностранной рабочей силы. Нарушения выявлены на площади более восьми гектаров: участки загрязнялись отходами производства, уничтожался плодородный слой почвы. Заявлялось об административных штрафах к правонарушителя, а также исках по возмещению ущерба земли на суммы от 3 миллионов рублей.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: нарушения законодательство сельское хозяйство приморье аренда кожемяко закон субаренда договор собственность земля
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