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В Приморскстате назначен новый руководитель
Виктор Шаповалов покинул государственную службу по достижению предельного возраста
У приморских статистиков - новый руководитель. Главой Территориального органа Росстата в Приморском крае назначена Наталья Баукова. Она сменила на этом посту Виктора Шаповалова, который покинул государственную службу по достижению предельного возраста, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Наталья Баукова пришла работать в краевую службу статистики 26 лет назад, сразу после окончания Дальневосточного института советской торговли. С июня 2008 года занимала должность заместителя руководителя Приморскстата. Занималась статистикой социальной сферы, курировала проведение Всероссийской переписи населения.
- Задачи нашей службы остаются прежними: выдавать качественную статистическую информацию и формировать объективную картину социально-экономической жизни Приморья, поскольку именно на основе наших данных принимаются стратегические решения на уровне Приморья, Дальнего Востока и государства в целом, - говорит Наталья Баукова.
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