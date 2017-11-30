В Приморскстате назначен новый руководитель

Виктор Шаповалов покинул государственную службу по достижению предельного возраста

У приморских статистиков - новый руководитель. Главой Территориального органа Росстата в Приморском крае назначена Наталья Баукова. Она сменила на этом посту Виктора Шаповалова, который покинул государственную службу по достижению предельного возраста, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Наталья Баукова пришла работать в краевую службу статистики 26 лет назад, сразу после окончания Дальневосточного института советской торговли. С июня 2008 года занимала должность заместителя руководителя Приморскстата. Занималась статистикой социальной сферы, курировала проведение Всероссийской переписи населения.

- Задачи нашей службы остаются прежними: выдавать качественную статистическую информацию и формировать объективную картину социально-экономической жизни Приморья, поскольку именно на основе наших данных принимаются стратегические решения на уровне Приморья, Дальнего Востока и государства в целом, - говорит Наталья Баукова.