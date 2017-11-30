Школа подготовки "Спартак-Приморье" дает результат

Ребята из интерната представляют Приморский край и «Спартак-Приморье» на первенствах России практически всех возрастов

Баскетбол в Приморском крае подчинен строгой иерархии: в самом низу пирамиды многочисленные спортивные классы не только во Владивостоке, но и в крае, далее - интернат, и на самом верху - команда мастеров. Баскетбольный интернат «Спартак-Приморье» сегодня – это одно из лучших образовательных учреждений региона. Школа-интернат для одаренных детей, где бережно относятся к своей программе обучения и не создают льготных условий для спортсменов.

Олег СОКОЛОВСКИЙ, менеджер молодежных команд «Спартака-Приморье»: «В интернат попадают сильнейшие ребята из групп подготовки, которые проходят многоуровневый отбор, включающий не только баскетбольные знания и физическое состояние, но и тестирование на знание школьной программы, ведь хороший баскетболист – это образованный баскетболист. Условия в интернате сейчас кардинально отличаются в лучшую сторону от тех, что были созданы в «Спарте». Ребята находятся под круглосуточным присмотром, нет проблем с питанием, отоплением корпусов, образовательным процессом. Очень важно, что дети находятся в городской среде, а процесс обучения построен по классической системе. При этом на пользу ребятам идет тот факт, что в одном классе со спортсменами обучаются действительно одаренные и талантливые дети, участники олимпиад по различным дисциплинам, и спрос у учителей одинаков для всех, поблажек в ШИОД не делают, так как дорожат своей репутацией».

В интернате на сегодняшний день обучаются и занимаются 30 человек, это в основном юноши из Владивостока и Приморского края, прошедшие через одну из многочисленных групп подготовки. Для тренировочного процесса ребята разделены на две группы по возрасту, но старшая группа не закрыта для младших ребят, показывающих высокие результаты, как не закрыта и основная команда для юношей. Например, воспитанник клуба 17-летний Геннадий Денисов уже принял участие в трех матчах с профессиональной командой и недавно поучаствовал в разгроме ЦСКА-2 в гостевой игре Суперлиги в Москве.

Александр ПЕТУХОВ, старший тренер команды ДЮБЛ: «Передо мной, как тренером молодежной команды, сейчас стоит большой выбор, кто должен попасть в команду, дальше выбор – кто должен попасть в состав на игры. Конкуренция у ребят очень серьезная, но это только плюс. У всех есть шанс проявить себя не только на тренировках, но и на играх. Ребята из интерната представляют Приморский край и «Спартак-Приморье» на первенствах России практически всех возрастов, главная команда играет во всероссийском первенстве ДЮБЛ, чемпионате Владивостока. Без игровой практики не остается никто, поэтому мы всех можем просмотреть, как говорится, в деле».

В конце октября команда юношей 2003 года рождения под руководством тренера Андрея КОСТКО выиграла зональный этап первенства России в Хабаровске, где обыграла своих соперников по Дальневосточному федеральному округу с разницей в 20-50 очков и сейчас будет представлять регион во всероссийском финале. С 14 по 18 ноября уже команда 2004 года рождения уверенно прошла региональную квалификацию первенства России, следующими станут самые старшие из спартаковского резерва – ребята 2001 и 2002 годов рождения.

Андрей Костко, второй тренер команды ДЮБЛ «Спартака-Приморье»: «В первенстве России среди юношей 2003 года рождения в нашей команде на основных ролях были ребята 2004 года рождения, и получается, что для большинства из них сейчас в Хабаровске был уже второй турнир подряд. И хочу сказать, что начинает вырисовываться то, что я хочу видеть от своих подопечных. Хотя положительные результаты были на обоих первенствах, однако качество игры стало лучше. Вообще школа «Спартака-Приморье» дает большое количество игроков. Из команды «Спартак-Приморье-2004» только 4 человека обучаются в интернате, а остальных ребят нам дали тренеры из других групп подготовки клуба. Игровая практика имеет колоссальное значение в этом возрасте и на этом этапе подготовки, является одной из определяющих. Конечно, те же москвичи имеют возможность играть каждую неделю с командами своего очень высокого уровня. У нас на Дальнем Востоке своя специфика, команд мало, поэтому дети играют в чемпионате города с мужскими командами, это нормально, выжимаем то, что можно, по максимуму. И новая структура первенства России с двумя полуфинальными этапами поможет нам возместить отсутствовавшую ранее игровую практику со своими сверстниками. Очень ценно выезжать из своего региона и играть против других традиционно сильных школ Урала, Сибири и центральной части страны».

Лига «Спартак-Приморье»

Лига «Спартак-Приморье» - это новое соревнование, в котором принимают участие наши самые младшие юноши и девушки 2005 года рождения из Владивостока и других районов Приморского края, где присутствует Школа подготовки «Спартак-Приморье». На сегодняшний день таких групп уже десять! Что и позволило организовать полноценный чемпионат, который стартовал в октябре и закончится в марте. Во Владивостоке работают 7 групп под руководством тренеров: Артур КУДИНОВ, Светлана СЕРДЮК, Галина МАНУЙЛОВА, Дмитрий ГОРДЕЕВ, Эдуард СУШКО, Василий ВЛАДИМИРОВ, Константин ЕРЕМЕНКО-КЕСТНЕР (пос. Трудовое), по одной группе в Уссурийске (Павел ПРИГОРОДОВ), в Находке (Елена РОМАДИНА) и в пос. Сибирцево (Тамара ЖЕНЖЕРА).

Календарь игр Лиги «Спартака» удобен для участников – все игры проходят во Владивостоке по выходным, что не отрывает ребят от учебы и помогает тренерам выстроить тренировочно-игровой цикл. Да и родители могут без ущерба для работы поболеть за мальчишек и девчонок, увидеть результат работы детей на тренировках.

Сергей КУЗЬМИН.