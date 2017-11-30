Малые формы для большого уюта

Настоящие художники, как любители, так и профессионалы, находят интересные «фишки», чтобы сделать Владивосток еще краше и лучше

Формирование комфортной городской среды сегодня является одним из приоритетных региональных проектов Приморья. В этом году в его рамках было запланировано благоустроить 289 дворов, 6 парков и 59 различных общественных территорий. И это в принципе, как сообщили деловой газете «Золотой Рог» ответственные за это дело люди, выполняется. Приморское городское пространство становится чище, упорядоченней. Однако настоящий уют ему придают в общем-то небольшие оригинальные вещи, которые традиционно называют малыми архитектурными формами.

Их, этих вещей, с каждым годом становится все больше. В какой-то степени импульс данному творчеству профессионалов и самодеятельных художников в свое время придал бывший главный художник Владивостока Павел ШУГУРОВ. С его легкой руки появились и бронзовый моряк у аптеки на Океанском проспекте, и бетонный «король Миллионки», которого недавно «свергли» вандалы, и многое другое.

Вообще, малые архитектурные формы в последнее время все чаще начали возникать уже по инициативе жильцов, предпринимателей, отдельных компаний. И делаются они порой из самых необычных подручных материалов. Например, небольшой металлический электрошкаф на ул. Фокина расписан под высотный дом, в городской детской больнице присел на пенек какой-то «Смешонок», сделанный из картонного ящика, а рядом – импровизированная телега, везущая горшки с цветами. В городском ботаническом саду многие с удовольствием фотографируются возле лягушек недалеко от входа в сад. Каменные корзинки с цветами около одного из домов по Проспекту Красного знамени создают приятное позитивное настроение. А каменный топор, разрубающий каменную чурку в районе бухты Федорова, вызывает серьезное уважение.

И сейчас, когда дни стали холоднее и суровей, эти разнообразные художественные элементы городской среды согревают и придают силы пережить трудное время энергией своих творцов.

Полина ЛАПИНА.