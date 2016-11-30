Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу

Прогноз погоды на 1 декабря - последний день уплаты налогов - неутешительный. Далее начисляется пеня за каждый день просрочки.

Россияне должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря. В ФНС добавили: чтобы избежать просрочки, граждане должны уложиться в срок до пятницы. Дедлайн: ноль часов, ноль минут 2 декабря.



Речь о трех налогах: о транспортном, о земельном и о налоге на имущество, говоря проще, на недвижимость. В этом году ответственность за их уплату полностью легла на плечи граждан. То есть если раньше можно было сослаться на то, что уведомление не пришло, то теперь, если россиянин так и не обнаружил в почтовом ящике письмо счастья, то это его проблема. Человек должен был самостоятельно обратиться в налоговую и поинтересоваться, почему он до сих пор не знает, сколько должен государству.

Начиная со 2 декабря, начисляются пени: 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки платежа.

Как ранее писал "Золотой Рог", жители Приморского края еще в октябре начали получать налоговые уведомления от Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками и УФНС России по Приморскому краю, обращает внимание на то, что налогоплательщики, у которых общая сумма транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не получат. Исключением является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2016 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2013 год.

Оплату можно произвести в кредитной организации, почтовом отделении, а также воспользовавшись электронным сервисом на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Благодаря данному сервису можно распечатать налоговое уведомление, сформировать платежные документы, произвести оплату по безналичному расчёту в режиме онлайн или распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой кредитной организации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.