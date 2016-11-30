Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу
Прогноз погоды на 1 декабря - последний день уплаты налогов - неутешительный. Далее начисляется пеня за каждый день просрочки.
Россияне должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря. В ФНС добавили: чтобы избежать просрочки, граждане должны уложиться в срок до пятницы. Дедлайн: ноль часов, ноль минут 2 декабря.
Речь о трех налогах: о транспортном, о земельном и о налоге на имущество, говоря проще, на недвижимость. В этом году ответственность за их уплату полностью легла на плечи граждан. То есть если раньше можно было сослаться на то, что уведомление не пришло, то теперь, если россиянин так и не обнаружил в почтовом ящике письмо счастья, то это его проблема. Человек должен был самостоятельно обратиться в налоговую и поинтересоваться, почему он до сих пор не знает, сколько должен государству.
Начиная со 2 декабря, начисляются пени: 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки платежа.
Как ранее писал "Золотой Рог", жители Приморского края еще в октябре начали получать налоговые уведомления от Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.
Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками и УФНС России по Приморскому краю, обращает внимание на то, что налогоплательщики, у которых общая сумма транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не получат. Исключением является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2016 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2013 год.
Оплату можно произвести в кредитной организации, почтовом отделении, а также воспользовавшись электронным сервисом на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Благодаря данному сервису можно распечатать налоговое уведомление, сформировать платежные документы, произвести оплату по безналичному расчёту в режиме онлайн или распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой кредитной организации.
Новости тематики
- Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу
- Приморские налоговики на два дня открывают двери
- В Приморском крае "пассажиры" заказывают такси поближе к отделу судебных приставов
- Жителей Приморского края ожидает трехуровневая модель пенсионного обеспечения, но не всех…
- Вычеты на второго и последующих детей будут увеличены
Новости раздела
- Признание подсудимого больше не будет считаться "царицей доказательств"
- Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу
- Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье
- В Приморье более 150 воспитанников школы-интерната впервые стали участниками акции #ЩедрыйВторник
- Бизнес-гороскоп: Весам всю неделю стоит всё взвешивать
- Морские пехотинцы ТОФ начали выдвижение на полигоны береговых войск
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- В Приморье Лазовский заповедник формирует охранную зону вокруг своих границ
- WWF России собрал экологические пресс-клубы Дальнего Востока в Биробиджане
- ТОФ обошел все флота России по количеству призов Главкома ВМФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- Аналитики допустили рост доллара до 120 рублей
- Утверждены даты проведения III Восточного экономического форума во Владивостоке в 2017 году
- Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Приморье лишается банкоматов
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Банк России с "нервной дрожью" ждет декабря
- В Приморье практически невозможно найти готового специалиста
Что ещё за дедлайн???