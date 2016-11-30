Признание подсудимого больше не будет считаться "царицей доказательств"

Суды обяжут проверять заявления подсудимых, которые изменили свои показания из-за якобы оказанного на них изначально давления. При необходимости суд должен будет перенаправить такую жалобу для проверки главе органа, занимавшегося предварительным расследованием. Соответствующий проект постановления пленума «О судебном приговоре» готовит Верховный суд (ВС) РФ.

Ключевым моментом в документе, по мнению разработчиков и практикующих юристов, является разъяснение ВС о том, как действовать судам в случаях, если подсудимый не только отказался от ранее данных показаний, но и объяснил это тем, что следователи использовали незаконные методы расследования. По словам судьи ВС Виктора МОМОТОВА, такой алгоритм действий предлагается впервые.

Из проекта документа следует, что суд «должен принять достаточные и эффективные меры по проверке такого заявления подсудимого». При этом необходимость опровержения доводов подсудимого и его адвокатов возлагается на прокурора. Кроме того, если подсудимый говорит о совершении в отношении него преступления (принуждение к даче ложных показаний), то суд должен направить заявление руководителю органа, занимавшегося предварительным расследованием дела. Такая проверка, впрочем, не освобождает суд от обязанности оценить материалы, представленные по ее результатам, и отразить свои выводы в приговоре. Если жалоба подтвердится, то показания, данные с нарушением его прав, нельзя будет использовать при вынесении приговора.

По мнению адвоката Владислава КОЧЕРИНА, это положение актуально и обеспечивает подсудимому право на защиту и возможность доказывать свою позицию. На практике судьи не всегда знают, как вести себя в такой ситуации.

- Многие подобные заявления оставались без надлежащей реакции суда, который, как правило, ограничивается отпиской в решении, что доверяет тем или иным показаниям, и только, - говорит он.

Также ВС указывает на то, что суд признает недопустимыми доказательствами показания фигуранта дела, если он их дал без адвоката и затем отказывается от них в суде. При этом причины, по которым подсудимый их не подтвердил в суде, значения иметь не будут, подчеркнул ВС.

ВС напоминает судьям, что при вынесении обвинительного приговора в особом порядке суду необходимо указать, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает предъявленное ему обвинение и соглашается с ним в полном объеме. «Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора», - говорится в проекте постановления.