В Приморье два вооруженных охотника задержаны в нацпарке "Земля леопарда"

Госинспекторы «Земли леопарда» в выходные задержали в национальном парке двух вооруженных человек. Нарушители проникли на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) со стороны соседнего охотничьего хозяйства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Задержание произошло в субботу, 28 ноября, в ходе планового рейда оперативной группы Южная. На удалении 3,6 километра вглубь национального парка «Земля леопарда» от границ охотничьего хозяйства Хасанское (Славянское), инспекторы заметили в лесу двух посторонних человек. При задержании у них были обнаружены два нарезных карабина.

Мужчины заявили, что занимаются охотой законно, так как на этот участок их направили сотрудники охотхозяйства. При этом у задержанных не оказалось разрешительных документов на охоту, и они не смогли объяснить причины игнорирования аншлагов «Земли леопарда», установленных по периметру национального парка.

В ходе разбирательств по сигналу инспекторов на место прибыли представители УМВД по Хасанскому району. В сопровождении стражей порядка и сотрудников нацпарка нарушителей доставили в отделение полиции, где было зарегистрировано сообщение о привлечении задержанных к ответственности по статье 258 УК РФ (Незаконная охота). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет.

«Это уже не первый случай, когда на данном участке национального парка проводится задержание людей, утверждающих, что они находятся на территории охотхозяйства, - говорит Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Наличие предупреждающих аншлагов исключает вероятность того, что люди могли заблудиться. К тому же каждый охотник должен твердо знать границы своего участка, тем более, если он граничит с ООПТ. Судя по всему, задержанные умышленно ехали на охраняемую территорию, заручившись поддержкой сотрудников охотхозяйства».

Не так давно, в октябре 2015 года, по аналогичному делу суд Хасанского района уже вынес приговор жителю Владивостока. Осужденный также был задержан на территории национального парка в нескольких километрах от соседнего охотхозяйства Нежинское, утверждая, что охотится законно. Суд приговорил мужчину к 1,5 года исправительных работ, и только амнистия в честь 70-летия Великой Победы позволила избежать ему реального наказания. В то же время, по решению суда, карабин приморца был направлен на уничтожение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.