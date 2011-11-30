Жительница Приморского края привезла судебным приставам мешок денег

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Предпринимательница с. Чугуевки решила погасить задолженность по жилищно–коммунальным услугам в размере 2 тысяч рублей мелкими монетами. Таким образом, жительница села решила «отомстить» судебным приставам за их неоднократные напоминания о долге.

Гражданка М. изначально имела долг за теплоснабжение в размере 18 тысяч рублей. В течение двух месяцев она выплачивала его частями, а вот остаток задолженности в размере 2 тысяч рублей погашать не торопилась. Однако денежные средства на закрытие долга у нее имелись, так как она является индивидуальной предпринимательницей и владеет продуктовым магазином.

В связи с тем, что гражданка М. вовремя не погасила долг, судебный пристав - исполнитель привлек должницу к административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и выписал штраф в размере 1 000 рублей.

В свою очередь, гражданка М. решила «насолить» сотруднику службы, и принесла остаток долга мелкими монетами достоинств 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, которые были пересчитаны и перечислены на расчетный счет взыскателя.

Стоит отметить, что подобные случаи уже не в первый раз возникают в работе судебных приставов. Например, в этом году житель Шкотовского района погасил долг в размере 146 тысяч рублей купюрами достоинством 50 и 10 рублей, сообщает. пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.