Девы по части денег пойдут вразнос

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября

ОВЕН. На первый план выходит задача укрепления благосостояния собственного семейства и работы на будущее детей. Будьте активнее и настойчивее в вопросах карьеры. Возможно улучшение финансового положения, это придаст уверенности и откроет новые перспективы.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют вам вложить деньги в недвижимость. Купите квартиру на этапе строительства, скоро она вырастет в цене. К тому же ее можно будет сдавать. И это тоже хороший источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может подарить удачные деловые переговоры и отличные перспективы повышения дохода. В выходные стоит пройтись по магазинам. Не бойтесь переплатить, лучше выбирать вещи подороже.

РАК. В первую половину недели лучше не планировать дорогих покупок и приобретений, желания не всегда согласуются с возможностями. В четверг можно ожидать денежные поступления.

ЛЕВ. Понедельник и вторник - прекрасные дни в финансовом отношении. Вероятна дополнительная прибыль или получение премии. Вторник подходит для приобретения подарков, которые одобрят и оценят.

ДЕВА. На этой неделе вам будет трудно держать финансовое положение под контролем. В понедельник возможны незапланированные затраты, но это не повод для огорчения. В пятницу денежные поступления исправят ситуацию в лучшую сторону.

ВЕСЫ. Финансовое положение стабильно, однако возможны непредвиденные расходы, например, на обучение или лечение. В среду можно рассчитывать на денежные поступления. Воскресенье - благоприятный день для похода по магазинам.

СКОРПИОН. В понедельник вы способны провести блестящие переговоры с любыми партнерами. И ваши деловые предложения будут приняты. В среду можно рассчитывать на похвалу от начальства и премию.

СТРЕЛЕЦ. У вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода. Во второй половине недели возможны финансовые поступления, однако, не стоит обольщаться по этому поводу. Не тратьте слишком много, лучше отложите.

КОЗЕРОГ. Ваше финансовое положение остается прочным и стабильным. Деньги могут поступать из разнообразных источников. Вдохновение будет способствовать успеху. Однако есть риск серьезных разногласий с коллегами в четверг.

ВОДОЛЕЙ. Финансовые вопросы и проблемы решаются на удивление просто. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Сейчас не время менять работу.

РЫБЫ. В финансовых делах возможны разнообразные, даже непредсказуемые ситуации. В среду будут удачны покупки и приобретения. А вот в воскресенье кошелек лучше оставить дома и обходить магазины стороной.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.