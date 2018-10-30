Уникальные места

Топ-5 лучших летних маршрутов Приморья по опросам в интернете

Красоты приморской природы настолько разнообразны, что любителям активного отдыха предоставлен огромный простор для выбора туристических маршрутов. Хочется перефразировать знаменитую фразу о Париже: «стоит увидеть природные жемчужины Приморского края – и не умереть».

Гора Пидан (Ливадийская) признана одной из самых главных и популярных по посещаемости достопримечательностей Приморья. Несмотря на высоту в 1332 метра, вершина Пидана является популярнейшим маршрутом для туристов. Считается, что название горы переводится как «камни, насыпанные Богом». По преданию, так гору назвали чжурчжэнские племена.

«Камни, насыпанные Богом»

Помимо потрясающей природы, Пидан ассоциируется со множеством тайн и магическими проявлениями. Согласно легенде, бохайские жрецы на вершине горы проводили таинственные обряды и ритуалы. Простому смертному путь на гору был закрыт. В наши дни путешествие к вершине Пидана доступно для любого человека, хотя данный маршрут занимает не менее четырех часов и требует от человека хорошей физической подготовки.

Проделавшие к вершине Пидана путь туристы уверяют, что красота панорамы, открывающейся перед взором, быстро заставляет забыть все тяготы подъема. В облачную погоду под ногами туристов разливается белый океан облаков, а в солнечные дни с вершины можно полюбоваться на поражающие воображение острова, горные пики, синеву моря и разбросанные вдали села. Подъем на гору осуществляется как туристами-одиночками, так и в составе туристических групп с сопровождением гида-проводника. Во втором случае, цена удовольствия варьируется в пределах 2 тыс. рублей с человека.

Национальный парк «Бикин»

Лучшее время для посещения парка «Бикин» - ранняя осень. В этом национальном парке обитает одна из самых знаменитых «кошек» в мире - амурский тигр. Месторасположение парка - Пожарский район, западный склон Сихотэ-Алиня.

В ходе путешествия по глухой тайге можно познакомиться с культурой и традициями коренного населения - удэгейцев. В селе Красный Яр туристы могут соприкоснуться с бытом местного населения, отведать их национальные блюда и узнать больше про обычаи удэгейцев.

При желании, путешественники могут принять участие в незабываемой многодневной лодочной прогулке по реке Бикин, которую называют «приморской Амазонкой».

Гора Известковая

Высота горы «Известковая», расположенной рядом с Дальнегорском, – 611 метров. Это место стало знаменитым после загадочной катастрофы НЛО, которая произошла 29 января 1986 года. Примерно в 8 вечера жители Дальнегорска заметили пролетавший красно-оранжевый шар размером с половину Луны, который упал на вершину горы и более, по словам очевидцев, не поднимался. При этом, звуков при полете никто не слышал. Наблюдали это явление десятки очевидцев, в числе которых - сотрудники вневедомственной охраны МВД, школьники, учителя, редактор местной газеты и просто местные жители.

Позже на месте крушения объекта были найдены почерневшие обломки кремниевых сланцев и некие загадочные железные шарики.

Сама гора, которую в народе называют «Высота-611», окутана мифами и легендами, она считается паранормальной. С ее вершины разворачивается потрясающий вид на приморский город, долину реки Рудная и заброшенные кратеры. Осень – наиболее подходящее время года, чтобы совершить восхождение на гору Известковую, которое займет около часа.

Тропа Благодатная

В Сихотэ-Алинском заповеднике вдоль озера Благодатного проходит экологическая тропа, названная в его честь. Отправляться в путешествие по данному маршруту лучше всего в конце лета, когда красота благоухающей природы в самом расцвете, по зеркальной глади озера плавают лебеди, а неподалеку от путешественников стоят величественные цапли. Иногда на тропе можно заметить следы тигра или медведя, но в сопровождении опытного сотрудника заповедника, обладающего знаниями техники безопасности и фальшфейером, такое «соседство» для туристов опасности не представляет. Сама же тропа облагорожена деревянным настилом, вдоль которого установлены смотровые площадки и указатели.

Остров Фуругельма

Остров Фуругельма расположен на юге Приморья, на территории дальневосточного морского заповедника. Он считается одним из самых маленьких и восхитительных островов в регионе. На территории протяженностью всего 1,5 на 2,5 км красота природы схожа с тропиками: белый песок, обрамленный буйной зеленью и бирюзовое, прозрачное как слеза, море. Чтобы увидеть неповторимую прелесть приморского островка, экскурсии на него лучше совершать в августе.

Помимо птичьих базаров и колоний чернохвостых чаек, остров Фуругельма получил широкую известность благодаря интересными историческими событиями. Так, на нем была построена 130-мм батарея Хасанского сектора Береговой Обороны, которая в 1945 году участвовала в боевых действиях против Японии. В прошлом веке на острове располагалась песцовая звероферма.

По отзывам участников рынка, развитие всех вышеперечисленных маршрутов органично вписывается в государственную программу «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Приморский край богат «природными жемчужинами», и, при желании, любой житель и гость региона может выбрать туристический маршрут на свое собственное усмотрение.

Фото Юрия РОГОВА.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.