Материнский капитал, как мера поддержки правительством семей с двумя и более детьми, воспринимается общественностью достаточно противоречиво.

Стоит отметить, что наиболее яростно критикуют эту меру те, кто не смог его обналичить, используя незаконные методы, или получил отказ от органов ПРФ в использовании сертификата. Недовольные подобным положением вещей критикуют введение этой меры поддержки и выражают несогласие с разрешенными формами ее использования. Не стоит рассматривать материнский капитал, как возможность съездить на море за государственный счет или с размахом отметить день рождения.

Сертификат на материнский капитал, выдаваемый каждой семье после рождения второго ребенка, можно использовать для оплаты прохождения ребенком обучения в специализированных школах или высших учебных заведениях, покупки новой квартиры или строительства дома, увеличения накопительной части пенсии матери ребенка и удовлетворения других, предусмотренным законодательством нужд. Но это не значит, что средства можно получить на свой расчетный счет или наличными в любом отделении ПФР. Законодательство оберегает права детей, которые не имеют права самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться финансовыми средствами, осуществляя должный контроль за их родителями и опекунами. Именно от решения родителей о том, как использовать материнский капитал, зависит его целевое использование по улучшению условий жизни или обучения ребенка.

Программа по обеспечению семей сертификатами на материнский капитал за последние пять лет наглядно продемонстрировала свою своевременность и состоятельность. За время существования программы при принятии семьями решения о том, как использовать материнский капитал, более 90% сертификатов были направлены на улучшение жилищных условий (в большинстве случаев на приобретение жилья в новостройках или вступление в жилищные кооперативы). Это можно объяснить следующими причинами:

* Размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей, очень часто именно сертификат используется для оплаты первоначального взноса в случае заключения договора ипотечного кредитования, платежа для участия в долевом строительстве или паевого взноса при вступлении в жилищный кооператив;



* Рождение второго ребенка побуждает родителей задуматься об улучшении жилищных условий: проведении ремонта или покупке новой квартиры. Если семья начинает думать о том, как использовать материнский капитал для покупки жилья, то предпочтение, как правило, отдается новостройкам;



* Органы ПФР в большинстве случаев не возражают против удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского капитала в случае направления их на улучшение жилищных условий. Для многих семей — это практически единственный способ использовать сертификат.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.