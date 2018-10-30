Cначала дело, потом отдых

Приморье еще только присматривается к сфере делового туризма

Удобное геополитическое положение Приморья связывает страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с западными и дальневосточными регионами России. Данный фактор как нельзя лучше способствует развитию делового туризма в регионе.

Приморский край посещают бизнес-миссии из Нидерландов, Филиппин, Китая, Кореи, Японии и других стран. При этом толчком для развития делового туризма в столице Приморья во многом стал Восточный экономический форум (ВЭФ), который был учрежден в 2015 году. ВЭФ дает возможность налаживать сотрудничество между представителями российского и азиатского бизнес-сообществ, подписывать соглашения на триллионы рублей и создавать на Дальнем Востоке сотни новых рабочих мест. Кстати, только в дни ВЭФ пассажиропоток местного аэропорта вырастает более чем на треть.

Эксперты прогнозируют, что туристический поток в Приморский край к 2022 году может увеличиться до 10 млн посетителей в год. Этому способствует реализация госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, благодаря которой сегодня Приморье является одним из лидеров на Дальнем Востоке по объему туризма, в том числе и делового.

Крупнейшая площадка в сфере туризма на Дальнем Востоке России - Тихоокеанский туристский форум – является еще одним важнейшим мероприятием в регионе.

Помимо обязательной деловой программы, форум включает в себя Тихоокеанскую туристскую выставку «PITE» и фестиваль «День путешественника». В рамках мероприятия участники имеют возможность обсудить лично вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере туризма с Китаем, Японией, Южной Кореей, а также проработать организацию межрегиональных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поразмышлять над развитием детского и экологического туризма.

Другие крупные мероприятия, проходящие в Приморье, также представляют значительный интерес и из года в год привлекают в край тысячи российских и иностранных гостей. В их число входят Международный конгресс рыбаков, Дальневосточный Медиасаммит, Международная конференция мэров городов Японского моря, экологический форум «Природа без границ» и др.

Цена имеет значение

Принято считать, что заказчик деловой поездки бронирует все услуги по максимуму, ни в чем себе не отказывая. Однако, Всемирная туристская организация напоминает, что общие расходы туристов-бизнесменов в среднем в три раза выше расходов рядового путешественника, который купил тур в рамках среднестатистической туристской программы. И поэтому стоимость бизнес-тура имеет здесь самое ключевое значение.

Приморские эксперты рассказывают, что двух- или трехдневное деловое мероприятие во Владивостоке обходится в среднем туристу от 30 тыс. рублей в сутки. Сюда включены: проживание, питание, транспорт и покупка сувениров. При этом, например, на остове Сахалин турист на такие же цели потратит денег в три, а то и в четыре раза меньше – от 8 до 12 тыс. рублей.

В краевой администрации при этом отмечают, что организация конгрессных массовых мероприятий международного уровня финансирует региональную экономику в четыре раза больше, чем какие-либо другие массовые мероприятия.

«Улица Дальнего Востока» - отдых с пользой

Представители Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморья отмечают, что комбинирование деловых и культурных программ в настоящее время становится все более популярным и востребованным туристическим направлением.

Еще совсем недавно Владивосток практически у каждого бизнесмена вызывал интерес исключительно в качестве налаживания деловых связей. Сегодня такие гости все более расположены к знакомству с местными достопримечательностями. В качестве яркого примера можно привести площадку Восточного экономического форума в рамках проведения выставки «Улица Дальнего Востока». Такие мероприятия дают возможность гостям провести время приятно и с пользой: наладить деловые контакты, завести нужные знакомства, а также ближе узнать культуру Приморья, лучше познакомиться с регионом и просто отвлечься.

Помимо основной программы, участники и гости деловых мероприятий в Приморье могут заказать любой туристический маршрут, предусмотренный экскурсионными программами региона. Посещение океанариума, прогулка на катере, посещение пляжей Приморского края, поход на острова и в горы, купание в море, посещение исторических мест Владивостока, катание на фуникулере, театры, выставки – любые классические, гастрономические, познавательные туры доступны гостям столицы Приморья, независимо от цели, с которой они прибыли в регион изначально. Единственно о чем просят туроператоры – заказывать экскурсию заранее, до отправления в Приморский край.

Позже, делясь впечатлениями об увиденном со своими близкими и друзьями, туристы делают региону своеобразную рекламу, которая в дальнейшем помогает развивать и другие туристические направления. Например, культурно-познавательный и событийный туризм.

Проблема сервиса – в его отсутствии

О проблемах, тормозящих полноценное развитие делового туристического направления в Приморье, говорить не принято, однако, они существуют. Главной из них является низкий уровень обслуживания «высоких» клиентов, заявляют представители туристического бизнеса Приморского края. Индустрия гостеприимства должна соответствовать требованиям и стандартам гостей.

Генеральный директор туристической компании ООО «Терра Тур-Плюс» Анна ГАНЖА не устает повторять: иностранным туристам, которые приезжают в Приморье, независимо от цели их поездки, необходимо обеспечить обслуживание на самом высоком уровне. Особенно, если речь идет о деловом туризме.

«Очень много вопросов к инфраструктуре города, плохо приспособленной к принятию иностранцев. Популярные туристические маршруты, как правило, труднодоступны. Это связано с качеством дорог, которое, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Практически отсутствуют парковки для туристических автобусов. В городе дефицит мест общего пользования. Много проблем связано с работой гостиниц: количество отелей, способных оказывать бизнес-услуги, ограничено», - говорит она.

Действительно, слабая активизация предпринимательской деятельности в гостиничном секторе той же столицы Приморья может в итоге привести к наполнению рынка иностранными операторами. Эксперты также отмечают и пробелы в ресторанном бизнесе Приморья. Речь идет о том, что цена в большинстве ресторанов и кафе Приморского края не соответствует качеству обслуживания.

По мнению приморских туроператоров, да и большинства представителей туротрасли, для развития делового туризма в Приморье необходим глубокий анализ существующей инфраструктуры именно в контексте делового туризма, выявление проблем, определение плана по их решению в части повышения качества обслуживания гостей Приморского края.

На фото: Деловые люди ценят любую возможность прикоснуться к реальному производству.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.