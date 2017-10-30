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Завтра в Приморье будет ясная и прохладная погода
Во Владивостоке при умеренном ветре воздух прогреется до +9 градусов, сообщает дловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примопогода.ру»
Сегодня, 30 октября, и в ближайшие сутки Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сохранится малооблачная и без осадков погода. В первый день рабочей недели столбики термометров поднимутся до +5…+11 °C, в отдельных районах сохранится сильный ветер. Ближайшей ночью на большей территории воздух выхолодится до −1…−9 °C, в горных районах местами до −14 °C. Днем температурный фон существенно не изменится.
Во Владивостоке сегодня и завтра осадков не ожидается. Днем при умеренном северном ветре воздух прогреется до +7…+9 °C. Ближайшей ночью температурный фон существенно не изменится, а днем будет на 2–4 градуса выше, чем накануне.
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