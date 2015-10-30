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Разработки ученых ДВО РАН могут войти в перечень продуктов адаптационного питания
На Арктическом форуме в Санкт-Петербурге будут представлены разработки биологически активных веществ ученых ДВО РАН, сообщил корреспондент «Золотого Рога» с экологического форума "Природа без границ.
Речь идет о биологически активных добавках, разработанных учеными ряда дальневосточных институтов на основе природных компонентов. Как отметил исполнительный директор, вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор УСОВ, крупные российские компании осваивают Арктические территории, которые отличаются непривычными для человека условиями жизни. Компании, применяющие вахтовые методы работы в этих непривычных условиях, должны позаботиться о здоровье своих работников, о легкой адаптации их к суровым условиям работы. И здесь большая роль отводится адаптационным продуктам питания.
Институты ДВОРАН, ТИНРО, Дальрыбвтуз, ДВФУ известны рядом таких разработок. Важно, чтобы о них знали работодатели, отметил Виктор Усов. Есть такое понятие, как производственное питание, и важно в его рамках не забывать о профилактическом питании, говорит Усов. Мы готовы помогать разработчикам и компаниям находить точки соприкосновения интересов. Ближайшее мероприятие, где дальневосточные разработки будут представлены, это предстоящий Арктический форум в Санкт-Петербурге.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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