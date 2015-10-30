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Проблему озера Ханка предложили решать на федеральном уровне
Директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ предлагает решать проблему озера Ханка на федеральном уровне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Озеро Ханка наступает на берега, смывается жилье, дороги, сельхозугодья. В последние годы Ханка наступает на берега с удвоенной скоростью, что заставляет серьезно задуматься о причинах.
Что мы знаем и чего не знаем о причинах наводнений последних лет?» – задается вопросом ученый. К сожалению, нет систематических исследований причин нестандартного гидрологического режима озера. Все, что нам удалось собрать, это фрагментарные данные, на которых невозможно сделать базовую модель поведения озера, - говорит Юрий Журавлев. Что нам делать, отселять население или укреплять берега?
Сделав несколько предположений возможных причин такого поведения озера Ханка, директор БПИ предложил провести в будущем году специальную научно-практическую конференцию, посвященную Ханке. Она позволит собрать максимум фактических материалов, которые могли бы стать отправной точкой для создания такой базовой модели.
Журавлев предложил включить в резолюцию форума «Природа без границ» обращение в Русское географическое общество о выделении средств на исследование Ханки.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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