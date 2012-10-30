Приморцы могут принять участие в голосовании по обустройству объектов саммита

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября, ZRPRESS. Жители края могут высказать своё мнение по поводу значимости и первоочерёдности выполнения решений общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС.

На официальном сайте Приморского края в разделе «Общественная приёмка объектов саммита АТЭС» (http://primorsky.ru/adms/apec/ ) размещены предложения, разбитые на группы по каждому из объектов и опубликованные в соответствующих разделах. Чтобы проголосовать, необходимо в каждом разделе выбрать только одно предложение, реализация которого представляется голосующему наиболее важной. Ранжирование предложений по значимости и график их исполнения будут сделаны с учётом мнения приморцев.

Напомним, общественная группа по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС была создана по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского. Представители общественности посетили все объекты саммита и передали губернатору первоочередные предложения. Многие из них уже выполнены: сделан пешеходный переход и установлен светофор перед школой №50, нанесена разметка на Окатовой, установлены информирующие знаки на северной стороне моста через Золотой Рог, исправлены дорожные знаки на трассах «Седанка – Патрокл» и «М-60 «Уссури» - аэропорт «Кневичи», обустроены остановки общественного транспорта и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.