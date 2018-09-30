В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх

«Тигриное» шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья

Этот праздник, придуманный приморским писателем-охотоведом Владимиром Тройниным, впервые состоялся в столице Приморья в 2000 году по инициативе общественных природоохранных организаций, в том числе WWF России, и администрации Владивостока. 29-30 сентября во Владивостоке в 19-й раз отмечают День тигра.

Амурский тигр — самая крупная и красивая кошка планеты. Именно ему, живому символу Дальнего Востока, посвящен этот необычный праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы.

В этом году организаторами мероприятий являются Центр Амурский тигр, администрации Приморского края и города Владивостока.

30 сентября на Океанском проспекте состоялось праздничное карнавальное шествие, а вечером на центральной площади Владивостока выступят группы «Несчастный случай» и «Чайф». «Тигриное» шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья, заявки на участие в нем подали более 80 организаций.

Под флагом Панды в колонне WWF России традиционно прошли экологические патрули Надеждинского района Приморья, учащиеся Лингвистической школы Владивостока, сотрудники столово-лечебной воды «Шмаковская». И впервые, в парадной форме — курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, с которым Фонд сотрудничает для повышения знаний будущих юристов в сфере природоохранного законодательства.

На центральной площади, куда стекаются колонны, детей и взрослых ждут конкурсы, мастер-классы, квесты. WWF России, например, подготовил полевой урок «Дай пять», который поможет научиться отличать отпечатки лап тигра, волка, леопарда. А в специализированных зонах можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению.







