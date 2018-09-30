Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
Амурский тигр — самая крупная и красивая кошка планеты. Именно ему, живому символу Дальнего Востока, посвящен этот необычный праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы.
В этом году организаторами мероприятий являются Центр Амурский тигр, администрации Приморского края и города Владивостока.
30 сентября на Океанском проспекте состоялось праздничное карнавальное шествие, а вечером на центральной площади Владивостока выступят группы «Несчастный случай» и «Чайф». «Тигриное» шествие — главное событие Дня тигра для жителей и гостей Приморья, заявки на участие в нем подали более 80 организаций.
Под флагом Панды в колонне WWF России традиционно прошли экологические патрули Надеждинского района Приморья, учащиеся Лингвистической школы Владивостока, сотрудники столово-лечебной воды «Шмаковская». И впервые, в парадной форме — курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, с которым Фонд сотрудничает для повышения знаний будущих юристов в сфере природоохранного законодательства.
На центральной площади, куда стекаются колонны, детей и взрослых ждут конкурсы, мастер-классы, квесты. WWF России, например, подготовил полевой урок «Дай пять», который поможет научиться отличать отпечатки лап тигра, волка, леопарда. А в специализированных зонах можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению.
Численность амурского тигра за последние 10 лет увеличилась на 15 % и составляет порядка 540 особей. Ареал этого редкого хищника охватывает не только Приморский и Хабаровский края — тигр возвращается в свои исторические места обитания в Еврейской автономной области, все увереннее чувствует себя на левобережье Амура и все чаще встречается на северо-востоке Хабаровского края. На юге Дальнего Востока обитает самая крупная нефрагментированная популяция тигра в мире. Сохранить и приумножить ее удалось благодаря совместным усилиям государства и общественных организаций.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется при поддержке Центра Амурский тигр и WWF России.
Автор фото - Марина Божко
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
- Во Владивостоке создадут парк природы Дальнего Востока
- В Приморском крае День тигра продолжит Фестиваль тайги
- После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается во Владивосток
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- Школьники Приморья предлагают свое решение вопросов экологии
- Деревья во Владивостоке уничтожают сотнями
- В Приморье определили лучшего лесного рейнджера
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
Новости раздела
- В День тигра Владивосток объединяет "полосариев" всех страх
- Во Владивостоке создадут парк природы Дальнего Востока
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
- Районы Приморья готовятся к зиме
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ
- В Приморском крае День тигра продолжит Фестиваль тайги
- Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
- Юные туристы из Поднебесной восторгаются Приморьем
- Туристы поймали Большую рыбу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"