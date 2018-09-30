На Владивосток надвигается Taigafest

В фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока по единой цене

Тайга идёт в город! Второй ежегодный Фестиваль тайги, призванный показать жителям и гостям Дальнего Востока уникальность и ценность Уссурийской тайги, состоится во Владивостоке, Хабаровске и приморском арт-парке «Штыковские пруды» c 29 сентября по 14 октября.

Уже второй год в Приморье главный осенний природоохранный праздник — День тигра — продолжает Фестиваль тайги, организуемый некоммерческим Тихоокеанским туристическим союзом (ТТС) и проектом «Открой Владивосток» при поддержке WWF России. Taigafest нацелен на создание и продвижение бренда Уссурийской тайги, формирование в обществе ответственного отношении к лесным ресурсам, гармонизацию взаимоотношений человека и природы. В этом году границы Taigafest расширились от Владивостока до Хабаровска, а к девизу «Человек для тайги, тайга для человека», добавилась идея привезти тайгу в город!

«Есть некая проблема в том, что для среднего горожанина Уссурийская тайга — это что-то далёкое, не очень понятное, а значит — не очень нужное. И поэтому к проблемам тайги он тоже будет равнодушен. Мы стремимся сделать тайгу нужной городскому жителю через гастрономию, развлечения, образование, чтобы тайга стала очень близкой и осязаемой. Например, если горожане будут по-настоящему разбираться в удивительном приморском мёде и гордиться им, то проблемы вырубки липы перестанут быть пустым звуком и заботой только экологов, пчеловодов и WWF России. Через Taigafest мы доносим идею об осознанном отношении к ресурсам тайги и повышаем социальную активность людей. Только когда у горожан сформируется правильное понимание отношений тайга — человек, тогда можно будет развивать экологический туризм и звать людей в тайгу. Пока же тайга идёт в город!», — комментируетТатьяна Заречнева, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза.

28 сентября Taigafest стартует встречей в аэропорту Владивостока Амурского Тигра и сибирского Медведя, символа проекта по современной популяризации Сибири на глобальном уровне I’m Siberian, прилетающего на фестиваль из Новосибирска. Союз пчеловодов Приморского края, ТТС и WWF России пригласят гостя из Сибири и хозяина Уссурийской тайги на таежную пасеку, где Тигр и Медведь смогут отдохнуть с дороги в апидомиках, отведать вместе с журналистами настоящего липового меда и познакомится с разнообразием Уссурийской тайги.

«Дальний Восток — один из самых лесистых регионов России, где разнообразие уникальных ресурсов тайги удивляет: только медоносов здесь произрастают более 300 видов, примерно столько же лекарственных трав. Богатство флоры с таким множеством биологически активных растений, с высокими адаптогенами свойствами по миру надо еще поискать. Кедровый орех и липовый мед, элеутерококк и лимонник — лишь самые популярные, те, что на слуху. А сколько нам еще предстоит «распробовать»! Сегодня у современного общества появилась возможность эти дары принять правильно, с максимальной пользой для себя и природы, — комментирует Евгений Лепешкин, ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — Фестиваль тайги — многоплановое событие, которое может познакомить горожанина с жизнью и экономикой тайги. Устойчивое использование недревесной продукции леса является альтернативой рубкам в нашем тигрином крае. Мы надеемся, что с помощью фестиваля нам удастся еще раз привлечь внимание к сохранению липы как главного дальневосточного медоноса, рассказать о взаимосвязях производства качественного липового меда, кедровых орешков с сохранением дома амурского тигра, приобщить людей к ответственному спросу на дары тайги».

Раскрывая уникальность Уссурийской тайги, Taigafest объединяет участников и партнеров из различных сфер деятельности — от охраны природы до переработки таежных дикоросов, от гастрономии до туризма, от досуга до образования. И мы рады, когда «фестивальные истории» продолжаются за пределами означенных дат. Так, например, фотовыставка таёжных фотохудожников стала практически постоянной экспозицией к/т «Океан» и на тайгу любуются ежедневно сотни людей, приходящих смотреть блокбастеры.

Учимся на Фестивале тайги! 29 сентября на лектории автор проекта I’m Siberian, участник TEDx Novosibirsk и TEDx Kemerovo Владимир Черепанов расскажет о том, как построить успешный бренд, основанный на локальности. 4 октября travel-журналисты PrimDiscovery проведут лекцию на тему путешествий по тайге, из которой слушатели узнают о полезных для путешественника лайфхаках.

Рисуем тайгу! Совместно с компанией «Владхлеб» Фестиваль тайги запустил конкурс детских рисунков в социальных сетях. Нарисуй тайгу, выложи рисунок в «Инстаграм» – 10 лучших работ напечатают на пряниках, которые будут представлены во всей сети магазинов «Лакомка».

Пробуем тайгу на вкус! В этом году в фестивальные дни таёжные блюда будут подавать в 15 ресторанах Владивостока и двух ресторанах Хабаровска по единой цене – 888 рублей за сет (набор из трёх и более блюд). Ресторан русской кухни «Гусь∙Карась» пригласит на медовый завтрак: как выбрать правильный мёд расскажет пчеловод и производитель на медовом мастер-классе. А бар «РА» 30 сентября проведет таежную вечеринку: «дикие танцы» в звериных лосинах и авторские коктейли на тематику: тайга – это весело!

Всей семьей участвуем в празднике 13 октября в Арт-Парке «Штыковские пруды»! Здесь будет ярмарка таёжных производителей, мастер-классы, активности для детей и взрослых. Завершаем фестиваль на свежем воздухе и даём друг другу обещание чаще бывать на природе в следующем году!

Следите за событиями фестиваля в Instagram в аккаунте @taigafest и на сайте Фестиваля тайги.