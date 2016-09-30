Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме
Делегация сотрудников Сихотэ-Алинского заповедника из Приморья приняла участие в Фестивале лесного туризма и Международном экологическом форуме, проходившим с 24 по 27 сентября в Чанбайшане (Китай), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В мероприятиях, организатором которых выступил административный комитет Чанбайшаня при поддержке Министерства Экологии, Академии наук Китая и других государственных структур, приняли участие в общей сложности около 3000 человек, в том числе представители международных организаций и программы международного сотрудничества "Человек и биосфера", специалисты-экологи из Китая и других стран и регионов мира, среди которых: Россия, США, Канада, Италия, Новая Зеландия, а также представители китайских и зарубежных СМИ, рассказала "Золотому Рогу" Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского государственного заповедника..
В рамках масштабного форума были рассмотрены вопросы по сохранению тигров и леопардов, исследованию биологического разнообразия, устойчивому развитию и управлению охраняемыми территориями, также состоялось ежегодное собрание Международного союза природных заповедников.
За несколько дней экологического форума ученые разных стран представили около 40 докладов по актуальным вопросам в сфере сохранения дикой природы, обменялись опытом в решении общих проблем. Доклад Сихотэ-Алинского заповедника «Роль Сихотэ-Алинского заповедника в сохранении и изучении амурского тигра», представленный Светланой Сутыриной, заместителем директора по научной работе, еще раз показал значимость этой охраняемой территории на мировом уровне и вызвал особый интерес специалистов. Большое впечатление произвел на аудиторию небольшой видеоролик по итогу доклада, отснятый фотоловышками и видеокамерами, активно используемыми в исследовательской работе.
Завершили работу форума экскурсии по достопримечательностям заповедника Чанбайшань – к Небесному озеру Тяньчи и водопаду Чанбэй.
Новости тематики
- Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме
- В Приморье вручены награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда
- Положение о национальном парке "Бикин" в Приморском крае вступило в силу
- На Дне тигра все первые места в турнире по бальным танцам "Амурский тигр-2016" взяли спортсмены Приморья
- На экологическое исследование бухты Золотой рог в Приморье направят 65 миллионов рублей
- На Дне тигра во Владивостоке "тигриные герои" получили награды
- Во Владивостоке День тигра начался с открытия памятника Василию Ощепкову
- Во Владивостоке Российский турнир по спортивным бальным танцам "Амурский тигр" становится традиционным
- В Приморье автолюбителей предупредили об опасности выхода леопардов на дорогу
- В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" состоялся экофестиваль "Лесная сказка"
Новости раздела
- Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме
- Приморье первым среди регионов Дальнего Востока примет международный форум социальных работников
- В Приморье пройдет "Большой этнографический диктант"
- Уссурийск принимает главредов
- Сразу две "акулы пера" работают в изданиях "Золотого Рога"
- Жители Приморья могут усовершенствовать свой английский язык, не выходя из дома
- В Приморье вручены награды за заслуги в деле сохранения тигра и леопарда
- Почта России представила современные проекты и услуги для приморских издательств
- На севере Приморья впервые прошел Фестиваль меда
- Заказать сертификат на материнский капитал теперь можно на сайте ПФР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В NASA поменяли даты знаков Зодиака
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
Superior Trading System helps me succeed in my trades and I’m proud to say that. Google Superior Trading System if you want to learn how to trade successfully.