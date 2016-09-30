Сихотэ-Алинский заповедник принял участие в Международном экологическом форуме

Делегация сотрудников Сихотэ-Алинского заповедника из Приморья приняла участие в Фестивале лесного туризма и Международном экологическом форуме, проходившим с 24 по 27 сентября в Чанбайшане (Китай), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



В мероприятиях, организатором которых выступил административный комитет Чанбайшаня при поддержке Министерства Экологии, Академии наук Китая и других государственных структур, приняли участие в общей сложности около 3000 человек, в том числе представители международных организаций и программы международного сотрудничества "Человек и биосфера", специалисты-экологи из Китая и других стран и регионов мира, среди которых: Россия, США, Канада, Италия, Новая Зеландия, а также представители китайских и зарубежных СМИ, рассказала "Золотому Рогу" Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского государственного заповедника..



В рамках масштабного форума были рассмотрены вопросы по сохранению тигров и леопардов, исследованию биологического разнообразия, устойчивому развитию и управлению охраняемыми территориями, также состоялось ежегодное собрание Международного союза природных заповедников.



За несколько дней экологического форума ученые разных стран представили около 40 докладов по актуальным вопросам в сфере сохранения дикой природы, обменялись опытом в решении общих проблем. Доклад Сихотэ-Алинского заповедника «Роль Сихотэ-Алинского заповедника в сохранении и изучении амурского тигра», представленный Светланой Сутыриной, заместителем директора по научной работе, еще раз показал значимость этой охраняемой территории на мировом уровне и вызвал особый интерес специалистов. Большое впечатление произвел на аудиторию небольшой видеоролик по итогу доклада, отснятый фотоловышками и видеокамерами, активно используемыми в исследовательской работе.



Завершили работу форума экскурсии по достопримечательностям заповедника Чанбайшань – к Небесному озеру Тяньчи и водопаду Чанбэй.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.