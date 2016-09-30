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Приморье первым среди регионов Дальнего Востока примет международный форум социальных работников

30 Сентября 2016, 15:37 | Приморье

Первый Азиатского-Тихоокеанский Саммит социальных работников пройдет во Владивостоке 5-8 октября. Тема форума: "Социальная ответственность: пути достижения социального благополучия общества", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Программа Саммита включает семинары и дискуссионные площадки, а также визиты делегатов в социальные  учреждения края, в ходе которых специалисты социальной сферы обменяются опытом в работе с детьми, пожилыми людьми и инвалидами.

В рамках Саммита пройдет Десятый Евразийский Форум. Российские участники и представители Республики Кореи обсудят модель взаимодействия социальных работников двух стран.

В холле Дальневосточного Федерального университета, на базе которого пройдет саммит социальных работников стран АТР, будет работать выставка программ и проектов, эффективно работающих в социальной отрасли Приморья.

На  площадках саммита соберутся около одной  тысячи участников. Интерес к форуму уже проявили как коллеги из российских регионов, так и делегации  из двенадцати  стран мира, среди них - Китай, Таиланд, Испания, Франция, Австралия, Великобритания и Вьетнам

С предложением выбрать Приморье местом проведения Первого Азиатско-Тихоокеанского саммита социальных работников в администрацию региона обратился Союз социальных педагогов и социальных работников России.

– Приморью оказано высокое доверие первым среди регионов Дальнего Востока России принять международный форум социальных работников. Для нас это прекрасная возможность продемонстрировать свои наработки в области социальной защиты и социального обслуживания, поделиться передовыми технологиями, которые успешно работают, – заявил вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков.

На сайте мероприятия уже началась регистрация участников Первого Азиатского-Тихоокеанского Саммита социальных работников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дети  инвалиды 



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