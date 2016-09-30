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В Приморье пройдет "Большой этнографический диктант"

30 Сентября 2016, 14:26 | Приморье

4 октября жители Приморья примут участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Ее участником может стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий русским языком. В России масштабная акция проводится впервые.

Участником диктанта  может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и  гражданства в  возрасте от  15 лет.

Задание будет состоять из 30 вопросов, на них необходимо ответить в течение 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени.

Результаты диктанта, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru  4 ноября 2016 года. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Места проведения Диктанта в Приморском крае:

Площадка № 1

г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), о. Русский, кампус ДВФУ, корпус F, аудитория F 413. 

Площадка № 2

г. Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, ул. Пушкинская, 89, конференц-зал (количество мест ограниченное).

Площадка № 3

г. Большой Камень, филиал Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ул. Карла Маркса, д. 2, конференц-зал (аудитория № 5).

Площадка № 4

г. Уссурийск, филиал Дальневосточного федерального университета – Школа педагогики  ДВФУ, ул. Некрасова, д. 35,  аудитория 458.

Начало регистрации на площадках: 11.00

Как сообщили в департаменте внутренней политики, главная цель этнографического диктанта – привлечь внимание к важности популяризации знаний о народах России, в том числе проживающих в Приморье, а также к этнографии как науке, занимающей актуальное место в гармонизации межэтнических отношений.

«Этнографический диктант будет способствовать развитию межкультурного диалога, укреплению дружбы между народами, расширению этнографического туризма в Приморье, позволит оценить уровень этнографической грамотности жителей края», – прокомментировали в ведомстве.

Этнографический диктант будет способствовать развитию межкультурного диалога, укреплению дружбы между народами, расширению этнографического туризма в Приморье, позволит оценить уровень этнографической грамотности жителей края

Досье "Золотого Рога": Организаторы мероприятия – Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов», департамент внутренней политики Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 
 

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Теги: этнографический диктант 



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