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Уссурийск принимает главредов
В городе состоялась насыщенная встреча руководителей приморских СМИ
Очередное заседание Приморского отделения Союза журналистов России (СЖР) прошло 23 сентября в городе Уссурийске. На повестке дня стояли самые разноплановые вопросы: представители Союза обсудили не только профессиональные вопросы, но и выслушали доклады компаний-партнеров. В этот же день журналисты посетили приметные места Уссурийска: пивоваренный завод и суворовское училище.
На открытии заседания перед собравшимися членами СЖР выступили: вице-губернатор Сергей НЕХАЕВ, председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор СУХАНОВ, глава Уссурийского городского округа Николай РУДЬ, координатор проекта «Детский спорт» на территории Приморского края Валерий КАН.
- За несколько лет клуб главных редакторов изменился кардинально не только в количестве, но и в качестве. Каждый журналист через свое понимание «рисует картину» того, что происходит в крае. В диалоге с коллегами я вижу очень высокую степень ответственности за то, что они рассказывают читателям, зрителям и радиослушателям, - рассказал Сергей Нехаев.
Перед участниками съезда выступил руководитель отдела продаж макрорегиона «Дальний Восток» ФГУП «Почта России» Дмитрий МАГАЙ. Его выступление вызвало бурю обсуждения среди СМИ: многие оказались недовольными высокой стоимостью услуг и качеством сервиса. Свой социальный проект «Наши дети» представило МУП «ТК «Телемикс». Также на заседании обсудили вопросы освещения религии в СМИ, поговорили об итогах избирательной агитационной кампании.
Не обошлось без памятных подарков. Валерий Кан, член СЖР, председатель Общественного фонда Приморского края «Мы вместе», вручил Приморскому краевому отделению Союза журналистов России книгу «Почетные жители Уссурийска», которая вышла в свет к 150-летию города.
- Союз журналистов не в первый раз приезжает в Уссурийск, и я заметил, как интенсивно развивается жизнь внутри этой организации. Теперь на съездах мы обсуждаем не только вопросы журналистики, но и смежные темы. Деятельностью союза интересуются крупные компании, они находят здесь дополнительную коммуникативную площадку, благодаря журналистам ищут новые пути сотрудничества или усовершенствования своей работы. Я на своем примере убедился, что медиасообщество - это сильный механизм, и дело не только в профессионализме: здесь есть место благим целям, взаимовыручке и желанию развиваться. Я благодарен журналистам за плодотворное сотрудничество в продвижении детского спорта в крае и за то, что они остаются объективными и справедливыми в своей работе, - сказал Валерий Кан.
После официальной части журналистов ждали экскурсии. Сначала члены Приморского отделения СЖР отправились в Уссурийское суворовское училище. Там они познакомились с бытом курсантов, а также пообедали в суворовской столовой. Кроме этого, участникам экскурсии рассказали о деятельности кружка журналистики, организованного для воспитанников училища.
В завершение дня журналисты побывали на Уссурийском пивоваренном заводе. Для представителей СМИ провели экскурсию по некоторым из цехов завода и устроили дегустацию продукции.
Напомним, что Приморский союз журналистов был создан в декабре 2013 года. Первый съезд организации прошел в июне 2014 года в рамках Дальневосточного медиасаммита - 2014.
На верхнем фото: Координатор проекта «Детский спорт» на территории Приморского края Валерий КАН приветствует журналистов. Фото Primamedia.Ru.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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