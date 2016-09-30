Сразу две "акулы пера" работают в изданиях "Золотого Рога"

Сразу два журналиста издательской компании «Золотой Рог» стали победителями традиционного Всероссийского конкурса «Акула пера». Конкурс проводится в рамках Международного конгресса рыбаков и участвуют в нем журналисты, освещающие деятельность рыбаков, моряков и других представителей рыбохозяйственной отрасли и смежных с ней отраслей.

Так наш «рыбный» журналист Юрий НУРМУХАМЕТОВ стал первым в номинации редактор «Лучшая публикация в сети интернет», а шеф-редактор журнала «Дальневосточный капитал» Лариса ЖИРОНКИНА заняла третье место в номинации «Лучшая печатная публикация».

Победителей поздравил директор департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ. Он отметил, что Издательская компания «Золотой Рог» внимательно следит за изменениями в рыбном законодательстве и всегда актуально готовит материалы отражающие состояние дел в рыбной отрасли. Так в этом году редакция «Золотого Рога» представила читателям цикл материалов про возобновление помысла сардины иваси.

Вручение дипломов проходила в рамках международного конгресса рыбаков, на которые прибыли представители 10 стран и десятков регионов России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.