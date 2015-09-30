В объединенном визовом центре Владивостока ажиотажа не наблюдается

С 14 сентября вступили в силу новые правила подачи документов на оформление виз в страны Шенгена. Теперь, чтобы получить визу, заявитель должен в обязательном порядке явиться в консульство или визовый центр для снятия биометрии – отпечатков десяти пальцев и цифровой фотографии. Объединенный визовый центр Владивостока уже работает по этим правилам.

Напомним, что от обязательной биометрии освобождаются лишь дети в возрасте до 12 лет и те, кто не может сдать отпечатки пальцев по состоянию здоровья. Данные действительны в течение пяти лет, и при последующих поездках личное присутствие для получения визы будет необязательным.

Во владивостокском объединенном визовом центре снимают биометрические данные для визирования в страны Шенгена, с консульствами которых заключены договоры. Никакого ажиотажа не наблюдается, все проходит в рабочем плановом режиме.

«Новые правила не отразились на стоимости визирования: визовый и сервисный сборы не изменились, - рассказывает пресс-секретарь визового оператора VFS Global Татьяна ЖДАНОВА. Также приморцам будет доступна услуга «мобильной биометрии» (вызова сотрудника визового центра на дом для снятия биометрии), стоимость выезда специалистов СВЦ с мобильным биометрическим комплексом к индивидуальным заявителям составляет 150 евро (в рублях по курсу ЦБ РФ) за каждый принятый комплект документов. При групповой или семейной подаче по одному адресу предоставляется 10-процентная скидка. Для турфирм, желающих предоставить своим клиентам возможность сдачи биометрических данных на территории своего офиса, действуют специальные повременные тарифы выездного обслуживания с мобильным биометрическим комплексом: 2 часа – 500 евро; 8 часов – 1600 евро. Все процедуры по снятию биометрии производят только специалисты уполномоченного сервисно-визового Центра VFS Global. Также есть одно «но»: услуга «мобильной биометрии» одобрена пока не всеми дипломатическими миссиями, информацию о ее доступности нужно уточнять в визовом центре».